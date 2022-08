Werksverkauf soll Pfeilring neue Möglichkeiten eröffnen

Solingen. Ein Werksverkauf ist für die Pfeilringwerk Produktions GmbH kein neues Thema. Bereits vor der Corona-Krise bestand die Möglichkeit, Maniküre- und Pediküreartikel direkt beim Solinger Traditionsunternehmen an der Sudetenstraße zu kaufen. Feste Öffnungszeiten gab es jedoch nicht, zudem wurde das Angebot pandemiebedingt eingestellt. „Während der Schließung haben wir gemerkt, dass der Bedarf riesig ist“, berichtet Lutz Nippes. Deshalb haben der Geschäftsleiter und sein Team entschieden, das Thema neu anzugehen. Ein ehemaliges Büro hat sich in den vergangenen Wochen in einen kleinen Verkaufsraum verwandelt. Vor dem Wochenende fand die Eröffnung statt.