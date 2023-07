Welche Rechte und Pflichten gelten während der Ausbildung?

Viele junge Menschen starten im August oder September in einen neuen Lebensabschnitt.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Für viele junge Menschen beginnt im August oder September ein neuer Lebensabschnitt: ihre Ausbildung. Dieser Schritt ist bisweilen mit Unsicherheit und offenen Fragen verbunden. Einige beantwortet Sigrid Wolf. Sie ist die Geschäftsführerin des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für die Region Düsseldorf-Bergisch Land.

Was ist beim Ausbildungsvertrag zu beachten?

Wichtig ist, den Kontrakt vor Beginn der Ausbildung schriftlich zu schließen – von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Ist der Lehrling noch nicht volljährig, unterschreibt der gesetzliche Vertreter, also in der Regel die Eltern. „Hier sind auch die Voraussetzungen beschrieben, unter denen der Berufsausbildungsvertrag gekündigt werden kann, sowie ein allgemeiner Hinweis auf die geltenden Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen“, betont Wolf die Bedeutung des Dokuments. Deshalb sei es wichtig, es gut durchzulesen und Unklarheiten umgehend auszuräumen.

Welche Kündigungsfristen gelten während der Ausbildung?

Die Probezeit dient dem gegenseitigen Kennenlernen und beträgt maximal vier Monate. Währenddessen können sowohl das Unternehmen als auch der Auszubildende das Arbeitsverhältnis von heute auf morgen ohne Begründung schriftlich kündigen. Kommt es danach zu Unstimmigkeiten, ist die Lage komplizierter. Zwar ist es der Gewerkschaft zufolge möglich, außerhalb der Probezeit zu kündigen oder einen Aufhebungsvertrag zu vereinbaren, um die Lehre in einem anderen Betrieb fortzusetzen. Ist der aktuelle Arbeitgeber damit allerdings nicht einverstanden, muss der Auszubildende einen gravierenden Grund für die fristlose Kündigung anführen.

Welche Aufgaben müssen Auszubildende erfüllen?

„Wer nicht richtig ausgebildet wird, sollte sich unbedingt wehren, da sonst das Ausbildungsziel nicht erreicht werden kann. Voraussetzung ist dafür, den Ausbildungsplan vom Betrieb zu kennen und, falls nicht vorhanden, einzufordern“, macht Sigrid Wolf deutlich. Müssen Lehrlinge Aufgaben erledigen, die nicht in diesem Plan vermerkt sind, spricht man von ausbildungsfremden Tätigkeiten. Darunter fallen beispielsweise private Erledigungen für den Chef, Botengänge, Aufräumarbeiten oder regelmäßige Putzdienste: „All das darf Auszubildenden nicht zugemutet werden, genauso Urlaubs- und Krankheitsvertretungen für andere Angestellte des Betriebs oder Arbeiten, die Auszubildenden aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen nicht zumutbar sind.“ Was genau als ausbildungsfremde Tätigkeit gilt, unterscheide sich von Beruf zu Beruf. Fest stehe jedoch, dass die Unternehmen in der Pflicht stehen, ihre Nachwuchskräfte entsprechend des Ausbildungsrahmenplans sowie des betrieblichen Ausbildungsplans anzulernen.

Wie steht es um die Vergütung während er Ausbildung?

Wie viel Auszubildende verdienen, ist oftmals in Tarifverträgen festgelegt. Wo diese keine Anwendung finden, gilt die sogenannte Mindestausbildungsvergütung. „Sie beträgt 2023 im ersten Ausbildungsjahr 80 Prozent der branchenüblichen tariflichen Vergütung, mindestens jedoch 620 Euro“, führt Sigrid Wolf aus. Das schließe auch Azubis in staatlich geförderter oder außerbetrieblicher Ausbildung ein. Zudem weist der Deutsche Gewerkschaftsbund darauf hin, dass Lehrlinge bei der Agentur für Arbeit Berufsausbildungsbeihilfe beantragen können, wenn das Geld nicht ausreicht. Auch werde bis zum 25. Lebensjahr weiterhin Kindergeld gezahlt, unter Umständen besteht ein Wohngeld-Anspruch.



Weitere Informationen zu diesen und weiteren Fragen hat der DGB im Internet zusammengefasst.

Ausbildung gesucht? In Remscheid sind noch viele Stellen frei