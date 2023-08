Weibliche Führungskräfte unterstützen Nachwuchstalente

Projekt vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf: Mentorinnen helfen bei der Weiterentwicklung.

Von Nina Mützelburg

Bergisches Land. Der Anteil der Frauen in Führungspositionen bleibt weiter gering. Seit Jahren ändern sich die Zahlen nur in geringem Maß. In NRW gab es im vergangenen Jahr 26 Prozent weibliche Führungskräfte in der Privatwirtschaft. In den Kommunen des Landes sind es sogar nur 14,3 Prozent. Im Bundesvergleich steht NRW damit schlecht dar, in einem Land, das insgesamt eine schlechte Figur in Sachen Gleichberechtigung am Arbeitsplatz macht.

Denn mit nur 24 Prozent Frauen in Führung belegt Deutschland im Ranking der 27 EU-Mitgliedsstaaten Platz 21. Spitzenreiter ist übrigens Lettland mit 45 Prozent. Zahlen, wie es in den drei Regionsstädten Wuppertal, Solingen und Remscheid um die Führungsetagen bestellt ist, hat das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck zwar nicht, es geht aber davon aus, dass die Städte sich in etwa auf Landesebene bewegen.

„Je höher die Position ist, desto weniger Frauen gibt es. Die Karrierechancen hängen also nach wie vor stark vom Geschlecht ab. Das ist eine Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft, die wir so nicht hinnehmen wollen“, sagt Birgit Frese vom Kompetenzzentrum. Mit einem Cross-Mentoring-Projekt sollen Frauen in Führungsetagen gestärkt werden. Durch die professionelle Begleitung einer Mentorin, die bereits viel Erfahrung in einer höheren Position gesammelt hat, können die Frauen sich weiterentwickeln und Strategien für ihre Karriere entwerfen.

Zielgruppe des Projekts sind mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern. „Wir beschäftigen uns mit Unternehmen dieser Größe, weil größere Firmen meist intern mehr Ressourcen für die Förderung haben“, erklärt Frese. Entsprechende Unternehmen können also weibliche Nachwuchskräfte, denen sie eine individuelle berufliche Förderung anbieten wollen, beim Cross-Mentoring-Programm anmelden. Frauen können sich auch selber in Absprache mit ihrem Arbeitgeber bewerben. Die Kandidatinnen sollten entweder kurz vor der Übernahme einer Führungsposition stehen oder diese seit maximal drei Jahren bekleiden. Gleichzeitig können sich Frauen melden, die ihre Erfahrung gerne mit anderen teilen wollen. „Die meisten Mentorinnen melden sich bei uns, weil sie sich zu der Zeit, als sie in die Führungsetage aufgestiegen sind, selber jemanden gewünscht hätten, mit dem sie Probleme und Strategien hätten besprechen können“, sagt Frese. Beide müssen einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen, damit Frese anschließen möglichst optimale Pärchen aus Mentorin und Mentee bilden kann.

Über ein Jahr finden dann verschiedene Workshops mit der gesamten Gruppe statt. Hinzu kommen Trainings zu den Themen Konfliktgespräche und Motivation sowie monatliche Treffen der beiden Frauen untereinander. „Vertraulich können dann unter vier Augen auch aktuelle Themen aus dem Job angesprochen werden“, sagt Frese.

Und das führt offenbar zum Erfolg. Momentan läuft die siebte Projektrunde. Die Rückmeldungen aus den bereits abgeschlossenen Programmen haben gezeigt, dass mehr als 90 Prozent der Frauen durch die Teilnahme eine persönliche Weiterentwicklung verbuchen konnten.