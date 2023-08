Was Führungskräfte von Schiedsrichtern lernen können

Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin und Prof. Andreas Engelen verbanden beim VBU-Sommergespräch Fußball und Wirtschaft.

Von Martin Gehr

Bergisches Land. „Souverän entscheiden und führen – Was Führungskräfte von Top-Schiedsrichtern lernen können“ – unter diesem Motto stand das VBU-Sommergespräch, zu dem die Vereinigung Bergischer Unternehmerverbände in dieser Woche nach Wuppertal eingeladen hatte. Rund 80 Unternehmer aus dem Bergischen folgten einem bemerkenswerten Vortrag, den Hochschulprofessor Andreas Engelen, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, mit Fußball-Schiedsrichter Deniz Aytekin hielt.

Aytekin ist seit 2004 DFB-Schiedsrichter und war bis 2022 auch zwölf Jahre für die FIFA im Einsatz. Nach eigenen Angaben leitete er bislang mehr als 1000 Spiele und wird auch zum Saisonauftakt der Bundesliga am Wochenende wieder auf dem Platz stehen. Zudem ist er Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender der „anwalt.de Services AG“, die eine Online-Rechtsberatungsplattform anbietet.

Zu seinen Mentoren gehörte die italienische Schiedsrichter-Legende Pierluigi Collina, der ihm in einer Schulung gesagt habe: „Du brauchst kein Glück, du musst vorbereitet sein.“ Gute Vorbereitung sei ein Schlüssel für Entscheidungskompetenz, die einen Schwerpunkt des Vortrags bildete. Aytekin analysiere im Vorfeld 60 Minuten lang jede Mannschaft und deren Spielstrategien über Videodatenbanken der Analyse-Plattform Wyscout.

Dennoch müsse man innerhalb des Spiels die Grenzen der eigenen Wahrnehmung kennen: „Wenn ein Schuss 120 km/h hat, sehe ich Details nicht, wenn Erling Haaland von Manchester City vor mir steht, der so breit wie groß ist, ist meine Übersicht eingeschränkt“ – obwohl er selbst eine Größe von 1,97 Meter aufweise. Oft müsse er sich anhand der Flugbahn des Balls orientieren, ob ein Foul vorliege oder nicht.

Viel öfter würde er daher gemeinsam mit den Assistenz- und Videoschiedsrichtern über Funk Entscheidungen treffen, demonstrierte Aytekin anhand von Videoszenen, in denen der stressbesetzte Austausch des Schiedsrichtergespanns zu hören war. „Ich nutze die externen Impulse und Ressourcen, um so objektiv wie möglich entscheiden zu können.“ Wichtig sei es deshalb, Verantwortlichkeiten im Team genau zu verteilen. Eine Strategie, die sich ebenso auf den Erfolg unternehmensbasierter Prozesse übertragen lasse.

Zudem sprach Andreas Engelen das Problem der Emotionalität an: „Wir treffen schlechtere Entscheidungen, je mehr wir emotional involviert sind.“ Mit Wut im Bauch schnell auf E-Mails zu reagieren, gehe aus eigener Erfahrung fast immer schief. Aytekin: „Wir unterliegen während des Spiels sehr vielen Emotionen und äußeren Einwirkungen. Ich stelle mir immer die Frage, wie ich als Führungskraft wirken will.“ Dies gelte auch im Hinblick auf die Führungsverantwortung, so Engelen: „Wenn wir unsere Mitarbeiter unter Druck setzen oder ihnen den Respekt nehmen, treffen sie dann noch die richtige Entscheidung? Wohl eher nicht. Wir müssen psychologische Sicherheit schaffen, ein Team-Klima, in dem Mitarbeiter über Fehler sprechen, aber gleichzeitig Fehler vermeiden wollen. Angst raubt Gehirnkapazität, die uns für konstruktive Entscheidungen dann nicht zur Verfügung steht.“

Jens Gutsche, Geschäftsführer der Wafros Umformtechnik GmbH aus Ronsdorf, zeigte sich im Anschluss „schwer beeindruckt“, wie anspruchsvoll die Arbeit als Schiedsrichter sei und wie sich die Herausforderungen auf die Wirtschaft beziehen ließen. „Ich pfeife als Unternehmer quasi die Partie und muss dafür sorgen, dass Ordnung, Ruhe und Bedachtheit auf dem Platz herrschen.“ Es sei ernüchternd, „wie konsequent ein Schiedsrichter agieren muss, um das Spiel zu steuern“.

Anke-Andrea Peiniger, geschäftsführende Gesellschafterin der Peiniger Personalberatung GmbH aus Solingen, fand sich in den Botschaften des Vortrags wieder: „Man ist jeden Tag Moderatorin und Mediatorin und muss jedes Mal neu austarieren, mit welcher Dynamik man den Verlauf eines Arbeitstages führt“, sagte Peiniger, selbst erfahrene Kampf- und Schiedsrichterin im Judo, Hockey und Tennis.

Seminarreihe

Der Vortrag von Deniz Aytekin und Andreas Engelen ist Teil einer Online-Seminarreihe, die in sechs 90-minütigen Modulen unter anderem Themen wie Fehlerkultur, Konfliktmanagement und Empathie behandelt und dabei wissenschaftliche Management-Inhalte mit Analogien aus der Fußballwelt verbindet.

denizaytekin.de/seminare