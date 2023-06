Wärmepumpen-Geschäft verleiht Vaillant Aufschwung

Remscheider Gruppe verzeichnet deutliches Umsatzplus und investiert in ihren Stammsitz.

Remscheid. Die in Remscheid ansässige Vaillant Group verzeichnet deutliches Wachstum. Im Geschäftsjahr 2022 stieg der Umsatz um elf Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, die Mitarbeiterzahl konzernweit von 16.000 auf 17.000. Das teilt das Unternehmen mit. Vor allem das Wärmepumpengeschäft entwickelte sich sehr positiv – es legte um mehr als 75 Prozent zu.

Seit 2016 liegt der strategische Schwerpunkt der Gruppe auf diesem Zweig – hohe Investitionen inklusive. „In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine führende Marktposition deutlich ausgebaut und damit die Basis geschaffen, die Transformation der kommenden Jahre erfolgreich aus eigener Kraft zu bewältigen. Auch für das Jahr 2023 erwarten wir eine positive Geschäftsentwicklung“, wird Dr. Norbert Schiedeck als Vorsitzender der Geschäftsführung zitiert. Die Vaillant Group zähle inzwischen „zu den drei größten Wärmepumpenanbietern in Europa“.

Abhängig von der zukünftigen Marktentwicklung sollen – inklusive der laufenden Projekte – bis zu 2 Milliarden Euro in das wachsende Geschäft fließen. Schwerpunkte der Investitionen bilden demnach „der Ausbau der Produktions- und Entwicklungskapazitäten sowie die Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Fachhandwerkspartner“. Im Herbst starte in der neuen Vaillant-Megafabrik in der Slowakei die Serienproduktion – dort werden ausschließlich Wärmepumpen gefertigt. Der Schritt verdopple die bisher in Deutschland, Frankreich und England verfügbaren Kapazitäten auf „weit mehr als 500.000“ Geräte pro Jahr.

Gleichzeitig stärken die Remscheider ihren Stammsitz. Dort entstehe derzeit auf 12.000 Quadratmetern eine „hochmoderne Fabrik“ für Elektronikkomponenten. „Bereits 2024 werden aus dieser Fertigungsstätte weltweit alle Standorte der Vaillant Group mit Elektronikbaugruppen beliefert, die für Regelung und Steuerung moderner Wärmepumpensysteme notwendig sind“, kündigt die Gruppe an.

Neue Entwicklungen eignen sich für ältere Bestandsgebäude

Das Thema Wärmepumpen dominiert auch die Produktentwicklung. Der Fokus dabei liege vor allem auf Systemen, die mit dem natürlichen Kältemittel R290 funktionieren. Dieses beinhalte keine gesundheitsschädlichen Chemikalien und sei wegen seines „niedrigen Treibhauspotenzials besonders umweltfreundlich“. Zudem ermögliche es hohe Vorlauftemperaturen, was die Installation einer Wärmepumpe auch in älteren, weniger isolierten Bestandsgebäuden interessant mache. Ab 2025 möchte Vaillant ausschließlich Geräte mit R290 auf den Markt bringen.

Derweil verzeichnet die Gruppe auch im Geschäft mit Gasheizgeräten Wachstum – der Umsatz stieg um sechs Prozent, in Europa und China habe man Marktanteile gewonnen. Mit einem Absatz von mehr als 2,5 Millionen Heizungen und fast einer Million Warmwassergeräten behaupteten die Remscheider ihre weltmarktführende Position.