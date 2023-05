Wachstum durch Übernahme: Heyco-Tochter kauft Lieferant

Remscheider Carl Steinmann Kunststoffverarbeitung übernimmt tschechisches Unternehmen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Der Remscheider Werkzeughersteller und Automobilzulieferer Heyco wächst. Über die Tochterfirma Carl Steinmann Kunststoffverarbeitung GmbH übernahm das 1937 gegründete Unternehmen rückwirkend zum 1. Januar die C connect s.r.o. in Velvary wenige Kilometer nördlich von Prag.

C connect ist spezialisiert auf die maschinelle Bearbeitung von Kunststoffen, Schäumen und Folien, zudem gehören der Siebdruck und die Montage kleinerer Baugruppen zum Angebotsportfolio. Auf etwa 1500 Quadratmeter Produktionsfläche produzieren derzeit 45 Mitarbeiter beispielsweise Wärmeschutzmatten, Dichtungen, Kunststoffteile sowie Schutz-, Design- und Dichtfolien.

Die 1995 gegründete Firma gehöre zu den Lieferanten der Carl Steinmann GmbH, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Nun habe Firmengründer Pavel Vanek aus Altersgründen einen Nachfolger gesucht. Es sei naheliegend gewesen, in die Nachfolgeregelung eingebunden zu werden, sagt Heyco-Geschäftsführer Markus Heynen. Dass man zum Zug gekommen sei, verdanke man sicherlich auch den guten Beziehungen zwischen Vanek und Steinmann-Geschäftsführer Nico Stratemeyer.

Dem obliege es nun auch, C connect in die Heyco-Gruppe einzugliedern, so die Firmenmitteilung. Dabei sehe er große Synergien zwischen den beiden Unternehmen, rechne aber auch mit neuen Möglichkeiten für das tschechische Unternehmen im Fertigungsverbund mit Heyco, zitiert die Mitteilung Stratemeyer. Innovationspotential gebe es unter anderem im Bereich des Havarieschutzes moderner Fahrzeugbatteriesysteme.

Heyco beschäftigt derzeit an sechs Standorten, zwei davon in Remscheid, rund 900 Mitarbeiter. Bereits 1980 wurde die Carl Steinmann Kunststoffverarbeitung GmbH erworben. Durch die Übernahme von C connect verfügt die Gruppe nun über zwei Standorte in Tschechien, Heyco betreibt eine Metall- und Kunststoffproduktion in Pisek etwa 140 Kilometer weiter südlich.