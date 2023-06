Das ist bei Ferienjobs zu beachten

Wer in den Sommerferien sein Taschengeld aufbessern möchte, sollte einige Dinge beachten.

Bergisches Land. Die Ferien sind nicht nur zum Ausspannen da, viele Schülerinnen und Schüler bessern während der freien Tage auch ihr Taschengeld durch Ferienjobs auf. Selbst wenn die Anstellungsverhältnisse nur wenige Wochen dauern, gibt es dabei einiges zu beachten, sagt DGB-Regionsgeschäftsführerin Sigrid Wolf.

„Auf jeden Fall sollte jede Schülerin und jeder Schüler nur mit einem Vertrag in der Hand einen Ferienjob beginnen“, sagt Wolf. „Der muss vorher abgeschlossen werden und ganz klar Aufgaben, Arbeitszeiten und die Bezahlung regeln.“ Gefährliche Arbeiten seien für alle unter 18 Jahre tabu, betont die Gewerkschafterin, die aufs Jugendarbeitsschutzgesetz verweist: „Erlaubt sind leichte Tätigkeiten, zum Beispiel Gartenarbeit, Zeitungen austragen oder Botengänge.“

Bei der Bezahlung greife der Mindestlohn, sagt Sigrid Wolf, der liege inzwischen bei zwölf Euro pro Stunde. Eine Ausnahme sehe das Gesetz allerdings für Minderjährige ohne abgeschlossene Ausbildung vor. Doch auch die würden davon profitieren, wenn bei ihrem Ferienarbeitgeber ein Tarifvertrag gelte. Denn der greife auch für Ferienjobber, so Wolf: „Beim Unterschreiben des Arbeitsvertrages sollte man das ganz besonders im Blick haben.“

Darüber hinaus erinnert die Gewerkschafterin an Arbeitszeit- und Pausen-Vorschriften: 13- bis 14-Jährige dürfen nur mit Zustimmung der Eltern und maximal zwei Stunden am Tag arbeiten, in der Landwirtschaft drei. Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren dürfen maximal vier Wochen im Jahr in den Ferien jobben, und nicht mehr als acht Stunden am Tag und 40 pro Woche. Alle unter 18 haben zudem Anspruch auf 30 Minuten Pause, wenn sie viereinhalb bis sechs Stunden Arbeit am Tag arbeiten, ab sechs Stunden ist es eine ganze Stunde. wey