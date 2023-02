Volla Phone bringt neues Gerät heraus

Das „Smartphone Made in Remscheid“ bringt die zweite Generation seiner robusten Variante für Rettungsdienste und Outdoor-Aktivitäten heraus.

Das Volla Phone X23, Nachfolger des Modell X, sei ab sofort bestellbar und werde im Mai ausgeliefert, heißt es in einer Mittelung des Remscheider Unternehmens. Seit drei Jahren ist das Volla Phone verfügbar, sein spezielles Betriebssystem soll einfache Bedienbarkeit mit Datenschutz verbinden.

Nach Firmenangaben fand das Konzept bisher rund 7000 Anwender in 55 Ländern. Die im September vorgestellte X-Variante bietet zusätzlich neben einem stabilen Gehäuse spezielle Zusatzfunktionen für Gesundheitsberufe, der Nachfolger X23 verfüge nun unter anderem auch über eine KI-Spracherkennung, aus Datenschutzgründen aber ohne Cloud, heißt es vom Hersteller. Das Telefon ist online bestellbar, zudem mittwochs und freitags 13 bis 17 Uhr in der Volla Bar in der Kölner Straße 102 in Remscheid-Lennep. -wey-