Volksbank: Das bedeutet die Fusion für die Kunden

Geldinstitut

+ © Roland Keusch 50 Mitarbeiter aus Wuppertal werden künftig hier arbeiten. Die Zentrale der „Volksbank im Bergischen Land“ liegt am Tenter Weg. © Roland Keusch

Zwei Volksbanken verschmelzen zu einer: Der RGA beantwortet die wichtigsten Fragen.

Von Tristan Krämer

1. Wie ist der Stand der Dinge? Seit November 2016 planen die Volksbank Remscheid-Solingen und die Credit- und Volksbank Wuppertal, den Zusammenschluss zu einer einzigen Volksbank im Bergischen Städtedreieck. Die Entscheidung über die Fusion treffen am 12. und 13. Juni die Vertreterversammlungen – also die Vertreter der Eigentümer der beiden Banken. Die Fusion erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2017. Nach der Zustimmung der Vertreterversammlungen muss die fusionierte Bank ins Genossenschaftsregister eingetragen werden. Die sogenannte technische Fusion, bei der alle Datenbestände zusammengeführt werden, erfolgt Mitte August.

2. Was verändert sich durch die Fusion für die Kunden? Im Alltag soll sich für die künftig rund 75 000 Kunden so wenig wie möglich ändern, sagt die Volksbank. Sie sollen weiterhin ihre vertrauten Ansprechpartner in ihren gewohnten Filialen vorfinden. Ganz ohne Veränderung gehe es jedoch nicht. Für die Kunden der bisherigen Credit- und Volksbank werden sich durch die Fusion die Kunden- und Kontonummern, die Bankleitzahl und somit auch die IBAN ändern. Eingehende Zahlungen mit der alten Kontonummer werden für einen unbefristeten Zeitraum kostenlos auf das „neue“ Konto weitergeleitet. Auch die Bank- und Kreditkarten mit alter Kontonummer können weiter genutzt werden.

3. Sind Filialschließungen geplant? Nein, alle Filialen bleiben erhalten. „Es gehört zu unserem Selbstverständnis, auch persönlich und in der Nähe ansprechbar zu sein“, sagt Andreas Otto, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Remscheid-Solingen ist und im selben Amt auch bei der neuen Volksbank sein wird. Die einzige Ausnahme: die beiden Filialen in Wuppertal-Ronsdorf, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Sie werden kurzfristig zusammengelegt. Die Ansprechpartner für die Kunden bleiben aber auch hier die gleichen: Sie werden in der gemeinsamen Ronsdorfer Filiale zusammenarbeiten.

4. Welche Vorteile hat die Fusion für die Kunden? Die neue, größere Volksbank, dürfte sich im verändernden Bankenmarkt besser behaupten können. Insbesondere die Niedrigzinssituation, aber auch die zunehmende Regulierung durch die Bankenaufsicht mache es erforderlich, dass neue Wege beschritten werden, sagt die Volksbank. Ein Baustein zur Lösung dieser Herausforderung sei, dass administrative Tätigkeiten – wie zum Beispiel die Erfüllung von aufsichtsrechtlichen Regelungen – in einem größeren Institut effizienter ausgeführt werden können. Von dem Zusammenschluss sollen darüber hinaus Firmenkunden profitieren. Den Mittelstand und seine Geschäfte könne eine fusionierte Volksbank im Bergischen Land noch besser unterstützen.

5. Wo wird die fusionierte Bank ihren Hauptsitz haben? Die Volksbank im Bergischen Land wird ihre Hauptverwaltung am Tenter Weg in Remscheid haben und damit eine höhere Gewerbesteuer an die Stadt Remscheid zahlen. 1,5 Millionen Euro zahlte die Volksbank Remscheid-Solingen allein im vergangenen Jahr an die Stadt. Rund 50 Mitarbeiter aus Wuppertal werden zukünftig ihren Arbeitsplatz in Lennep haben. Dafür werden am Tenter Weg Büros um- und neugestaltet und bisher ungenutzte Räume auf dem Firmengelände in die Planung einbezogen.

6. Wieso streben die Banken die Fusion überhaupt an? Die Geschäftsgebiete beider Häuser decken den zusammenhängenden Wirtschaftsraum des Bergischen Städtedreiecks ab. Dass die seit vielen Jahren diskutierte Fusion in diesem Jahr verwirklicht werden soll, hängt auch mit der Ausgangssituation zusammen. Beide Banken würden sich trotz unterschiedlicher Größe auf Augenhöhe begegnen und nicht zu diesem Zusammenschluss gedrängt werden. Sie versprechen sich Wachstumschancen.

7. Wie wird die Bank in Zukunft heißen? Wenn die Vertreterversammlungen dem Zusammenschluss der beiden Häuser zustimmen, soll die Bank in Zukunft „Volksbank im Bergischen Land“ heißen.