Firma Wenesit: Hochwasser erschwert Förderung

Die Hochwasserkatastrophe 2021 traf das Remscheider Unternehmen schwer. Das verhinderte beinahe eine Bundesförderung.

Von Peter Klohs

Remscheid. Durch die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurde das Unternehmen Wenesit, das seinen Standort am Remscheider Clemenshammer in unmittelbarer Nähe zum Morsbach hat, stark geschädigt. Fast alle 22 Spritzgießmaschinen waren durch die Fluten beschädigt, teils auch komplett zerstört worden. Der Gesamtschaden belief sich auf 2,5 Millionen Euro.

Diese Remscheider Firmen wurden bei dem Hochwasser 2021 ebenfalls schwer getroffen

Im November 2021 hatten die Geschäftsführer Michael Kögel und Heinz-Peter Beiter über einen Dienstleister beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Mittel aus der Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) beantragt. Ein Dreivierteljahr nach Antragstellung kam der Zuwendungsbescheid. 60.633 Euro sollte das Unternehmen erhalten.

Diese Zuwendung wurde späterhin wieder zurückgezogen, weil die von der Firma ergriffenen Maßnahmen nicht in einem bestimmten Zeitraum erfolgt waren. „Aber diesen Zeitraum – wir sprechen von Januar 2022 bis Januar 2024 – einzuhalten, war uns schlicht nicht möglich, weil wir ansonsten nicht mehr existent gewesen wären“, berichtet Heinz-Peter Beiter. Aber mehr als 60.000 Euro einfach abschreiben wollten die beiden Geschäftsführer auch nicht.

Die Hilfe kam über kleine Umwege – aber sie kam. Beiter kennt den Remscheider Fotografen Thomas E. Wunsch gut und weiß auch, dass dieser mit der SPD zusammenarbeitet. Ihn fragte der Geschäftsführer, ob er nicht wüsste, an wen man sich in einem solchen Fall wenden müsse. Wunsch, mit guten Drähten in die Remscheider Politik, sprach Sven Wolf, SPD-Landtagsabgeordneter und Rechtsanwalt, an. Wolf schrieb an den Präsidenten der BAFA und schilderte die Gegebenheiten, unter denen das Unternehmen seine Betriebsfähigkeit erhalten hatte. Und dabei wurde der Kardinalfehler des ganzen Prozederes deutlich.

Lesen Sie auch Wenn „unbürokratische“ Hilfe Monate dauert Wenn „unbürokratische“ Hilfe Monate dauert

„Der Dienstleister, der den Antrag auf die Fördergelder stellte, hatte in seinem Bericht schlicht ‚vergessen‘ , zu erwähnen, dass wir hochwassergeschädigt sind“, erläutert Beiter. Also erging die erneute Bitte an die BAFA, die Angelegenheit „wohlwollend zu prüfen“. Fotos wurden hin- und hergesandt, Gutachter der Versicherung sowie der Industrie- und Handelskammer kamen schnell zum Clemenshammer, die Angelegenheit nahm Fahrt auf. Die 60.000 Euro Fördergelder wurden Wenesit endgültig zugesprochen. Bei einem Besuch informierte sich Sven Wolf unlängst über die Änderungen im Unternehmen und besichtigte das Areal.

„Die Gebäude hier standen einen halben Meter unter Wasser“, erinnern sich die Geschäftsführer. „Viele der Schaltkästen waren nicht mehr zu gebrauchen. Für einige der großen Maschinen gab es inzwischen keine Ersatzteile mehr. Und das war schon existenzbedrohend, denn wir als Hersteller von Kunststoffspritzgussteilen arbeiten auch für die Automobilindustrie. Und das heißt: Wir müssen schnell liefern. Wir konnten nach dem Hochwasser etwa zwei Wochen gar nicht produzieren, dann haben wir mit zwei Maschinen langsam wieder angefangen und die anderen reparaturfähigen Maschinen wieder instandgesetzt. Rund ein Drittel der Maschinen war zerstört und musste durch neue ersetzt werden. Am Morgen nach der Flut waren 40 Leute hier, Freunde, Bekannte, Verwandte, und haben geholfen, die Firma in 16 Stunden schlammfrei zu machen.“

Zur Vermeidung einer ähnlichen Katastrophe wurde ein Hochwasserschutz eingebaut. „Alle unsere zurzeit 16 Mitarbeitenden haben die Berechtigung, auf den Hochwasserschutz zuzugreifen“, sagt Heinz-Peter Beiter. Der Betrieb laufe nun wieder „normal. Wir können nicht klagen, zurzeit läuft es gut.“ Ein gemeinsames Fest mit allen Beteiligten war nach diesen turbulenten Zeiten eine Selbstverständlichkeit für das Unternehmen. Dem 90-jährigen Bestehen, das in zwei Jahren gefeiert werden kann, sollte nichts mehr im Wege stehen.

Unternehmen

Die Wenesit AG wurde 1935 in Wuppertal gegründet und ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Wenesit fertigt technisch anspruchsvolle Kunststoffartikel. Mehr als die Hälfte ihres Umsatzes erzielt die Firma mit Kunden aus der Automobilbranche. Weitere 15 Prozent Umsatz werden mit der Werkzeugindustrie generiert. Nachhaltigkeit ist dem Unternehmen wichtig. „Wir bringen ökonomische, ökologische sowie gesellschaftliche Anforderungen in Einklang“, erklären die beiden Geschäftsführer.