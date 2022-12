Umsätze der bergischen Industrie steigen im Vergleich zu 2021

IHK mahnt bei Interpretation der Daten zur Vorsicht.

BERGISCHES LAND Die Industrieumsätze im Bergischen haben sich im Oktober dieses Jahres positiv entwickelt. Im Vergleich zu 2021 stand in Solingen ein Plus von 13,6 Prozent, Remscheid kommt auf 12,9, Wuppertal auf 12,2 Prozent. Jedoch mahnt die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK), die die Werte veröffentlicht hat, zur Vorsicht bei der Interpretation. Zwar zeigen die Werte eine positive Entwicklung. Aber: Die Daten sind nicht preisbereinigt. Demnach lagen die Erzeugerpreise im Oktober 2022 13,7 Prozent über dem Vorjahresmonat, Energie nicht berücksichtigt.

In den ersten zehn Monaten des Jahres sind die Umsätze der Solinger Industrie im Vergleich zum gleichen Zeitraum um 10,5 Prozent gestiegen. Remscheid und Wuppertal kommen auf ein Plus von 12,8 beziehungsweise 7,9 Prozent. Für den IHK-Bezirk ergibt sich damit ein Zuwachs von 10,4 Prozent, was hinter dem Ergebnis für ganz NRW (16,9 Prozent) zurückbleibt.

Eine positive Entwicklung der Umsätze war in allen Branchen feststellbar. Besonders groß fällt sie mit 20,9 Prozent im Bereich Nahrungsmittel aus. Elektroindustrie, Fahrzeugbau und Metallerzeugung kommen jeweils auf ein Plus von rund 18 Prozent. Mit etwa fünf Prozent fällt der Zuwachs in der Chemieindustrie, dem Fahrzeugbau sowie der Herstellung von Metallerzeugnissen am geringsten aus. -böh-