Das Traufräulein macht Wünsche wahr

REMSCHEID Elena Böcker ist freie Traurednerin. Ein Paar ließ sich die Ringe von der Schnee-Eule bringen.

Bei ihrer Hochzeit sollte ein Song von den Beatles in der Kirche erklingen. „Hey Jude“ hatten sich Elena und Tom Böcker gewünscht. Der Pfarrer machte mit, unter einer Bedingung: Drei kirchliche Lieder mussten ebenfalls dabei sein. Das ist das gute Recht der Kirche. Elena Böckers gutes Recht ist es, der Kirche Konkurrenz zu machen. Als Traufräulein bringt die 28-jährige Remscheiderin heute alle unter die Haube, die sich zwar eine stimmungsvolle und segensreiche, aber nicht unbedingt religiöse Zeremonie wünschen.

Gleichgeschlechtlich Paare zählen zu den Kunden der freien Traurednerin, oder eben solche, die mit der Institution Kirche nichts anfangen können oder ihre ganz eigenen Vorstellungen von einer Vermählung haben.

Für eines sollte zum Beispiel eine Schnee-Eule die Ringe bringen. Elena Böcker ließ sich darauf ein, die Zeremonie fand im Wald statt. Im nächsten Sommer verheiratet sie ein Paar an einem See. Die Gäste sollen auf Liegestühlen Platz nehmen.

„Die Nachfrage nach freien Trauungen ist groß“, sagt das Traufräulein. Schon heute weiß sie genau, wovon andere Selbstständige nur träumen können: Auch im nächsten Jahr wird der Umsatz ihrer Ein-Frau-Agentur stimmen. Die Hochzeitstermine 2017 sind bereits ausgebucht. „Die Paare fragen jetzt schon für 2018 an“, erzählt Elena Böcker. Hinzu kommen Beerdigungen, denn auch da spricht sie, wenn die Angehörigen keinen geistlichen Beistand wünschen.

Der Schritt in die Selbstständigkeit ist der Remscheiderin nicht leicht gefallen. Nach dem Abi studierte sie Marketing und Eventmanagement, arbeitete danach 10 Jahre für eine Agentur in Düsseldorf.

Elena Böcker organisierte Tagungen und Incentives, wie Mitarbeiter-Treffen für Unternehmen im Hipster-Deutsch heißen. Als Teammanagerin und Leiterin der Eventabteilung ihres Arbeitgebers hatte sie nicht nur einen gut bezahlten und sicheren Job, sondern jettete auch von Fuerteventura nach Dubai und weiter nach Singapur. „Ich war eigentlich ständig unterwegs“, erzählt Elena Böcker. Dann meldete sich Nachwuchs an.

„Die Kündigung zu schreiben ist mir schwergefallen“, erzählt sie. Klar war ihr aber auch: Ihren Chefposten gab es nur als Vollzeitjob, nicht als Mama mit dem kleinen Sohnemann in der Kita. „Da war ich dann schon lieber mein eigener Chef“, sagt Elena Böcker. Bei der Industrie- und Handelskammer in Wuppertal schloss sie einen Lehrgang zur Hochzeitsplanerin an und fand in Remscheid zahlreiche Helfer und Unterstützer.

Dafür steht die Gründerschmiede – eine Vereinigung von Selbstständigen, die anderen bei der Unternehmensgründung zur Seite stehen. In Christoph Imber fand sie dort nicht nur einen Coach, sondern in dessen Erlebbar in der Hindenburgstraße auch einen Arbeitsplatz.

Häufig erfolgt der Erstkontakt per Skype, denn die meisten ihrer Kunden findet die Remscheiderin nicht in Remscheid, sondern zum Beispiel in Süddeutschland. Für das anschließende persönliche Gespräch nimmt sie sich viel Zeit. „Die Chemie muss stimmen“, sagt sie. Ist das der Fall, steht der freien Trauung nichts mehr im Weg.

„Und frei heißt wirklich, dass alles offen ist“, sagt das Traufräulein. Ob am Strand, auf einer Blumenwiese, im Garten, im In- oder im Ausland, mit Musik oder mit einem besonderen Ritual, das das Paar verbindet: Das Traufräulein versucht, alle Wünsche zu erfüllen. Und denkt an das, was die euphorischen Paare oft nicht bedenken: Kommt die Oma mit dem Rollator auch gut zur Hochzeit auf der Lichtung im Staatswald? Und wo gehen die Gäste hin, wenn sie mal müssen?

Die Zeremonie als solche dauert 40 bis 60 Minuten. In die Vorbereitung sind je nach Wunsch der Hochzeiter bis dahin mindestens 30 Stunden geflossen. Das hat seinen Preis. 750 Euro veranschlagt das Traufräulein für die freie Trauung. Dabei ist sie nicht ohne Konkurrenz. Abgesehen von den Kirchen gibt es in Remscheid noch eine Hochzeitsplanerin, die nebenberuflich eine Agentur betreibt. Doch, sagt Elena Böcker: „Wir haben mittlerweile so viel zu tun, dass wir uns schon gegenseitig die Kunden empfehlen.“