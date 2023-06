Storebox komplettiert das Städtedreieck

Bergisches Land. Der österreichische Selfstorage-Anbieter Storebox komplettiert für sich das bergische Städtedreieck. Nach drei Niederlassungen in Wuppertal und einer in Solingen wurde nun ein erster Standort in Remscheid eröffnet. Im Erd- und Untergeschoss des Hauses Freiheitstraße 69 in der Innenstadt werden mehr als 60 Abteile von unter zwei bis über 15 Quadratmeter Fläche zur Selbsteinlagerung vermietet.