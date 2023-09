Steuererklärung für 2022: Das müssen Sie beachten

Wer verpflichtet ist, eine Steuererklärung zu machen, muss sich sputen. Die Frist endet bald.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Noch bleiben etwas mehr als drei Wochen, um die Steuererklärung für 2022 pünktlich einzureichen. Am 2. Oktober endet die verlängerte Abgabefrist. Darauf weist das Solinger Finanzamt hin. Eine Ausnahme gelte für Menschen, die Unterstützung von einem Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein in Anspruch nehmen: Sie haben noch bis zum 31. Juli 2024 Zeit.

Wer lediglich ein Gehalt bezieht, von dem der Arbeitgeber die Lohnsteuer bereits einbehalten hat, sei nicht grundsätzlich zur Abgabe einer Einkommenssteuererklärung verpflichtet, erklärt Dr. Tanja Schröter. Sie leitet die Behörde in der Klingenstadt. Anders stelle sich die Situation etwa für Ehepaare dar, die beide Arbeitslohn erhalten und für das gesamte oder einen Teil vom Kalenderjahr 2022 in der Steuerklassen-Kombination III und V besteuert wurden. Auch Arbeitnehmer, die Lohnersatzleistungen wie beispielsweise Kurzarbeitergeld erhalten haben, müssen eine Erklärung abgeben. Gleiches gilt für diejenigen, die im vergangenen Jahr zusätzlich zu ihrem monatlichen Einkommen andere Einkünfte in Höhe von mehr als 410 Euro erzielt haben, etwa aus Vermietung oder Verpachtung.

Die Behörde wirbt dafür, die Einkommenserklärung über das Online-Finanzamt Elster abzugeben. Der Weg sei „schnell, bequem und sicher von zu Hause aus“ möglich und spare zudem Papier. Nach Registrierung und Anmeldung könne bei Elster jederzeit für einen besseren Überblick eine fiktive Steuerberechnung zu den vorgenommenen Eingaben durchgeführt werden. „Außerdem können die Bürgerinnen und Bürger elektronische Daten, die zum Beispiel vom Arbeitgeber oder von der Versicherung bereits an die Finanzverwaltung übermittelt wurden, abrufen und mit wenigen Klicks in ihre Steuererklärung übernehmen“, erklären die Verantwortlichen.

Für Belege existiert keine Vorlagepflicht mehr

Doch was ist mit Belegen? Diesbezüglich gelte keine Vorlagepflicht mehr, sondern eine Vorhaltepflicht. Im Klartext: Sie müssen nicht mehr mit der Steuererklärung eingereicht werden. Sie nachzuweisen, sei in der Regel nur dann erforderlich, „wenn das Finanzamt dazu auffordert“. Sollte dies der Fall sein, führt der Weg ebenfalls über Elster oder die Smartphone-App „MeinElster+“. Wer die Belege lieber in Papierform einreichen möchte, sollte keine Originale versenden, sondern Zweitschriften oder Kopien.

Weitere Hinweise gibt es hier.