Die Vier–Tage-Woche erreicht die Industrie

Opfer des eigenen Erfolgs: Pasta-Hersteller Steinhaus wagt Experimente, um neue Mitarbeiter zu finden und den Personalengpässen entgegenzuwirken.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Fachkräfte, Azubis, angelernte Mitarbeiter – der Bedarf an neuen Leuten ist groß beim Remscheider Wurstwaren- und Pasta-Hersteller Steinhaus. Das Unternehmen wachse, berichtet Geschäftsführerin Anja Steinhaus-Nafe. Dass die personelle Entwicklung dabei Schritt hält, werde zunehmend zur Herausforderung. Da geht es Steinhaus wie vielen Firmen im Bergischen. Und doch ist es etwas anders, die Remscheider werden quasi zum Opfer ihres eigenen Erfolgs. Und müssen ihren ganz eigenen Weg finden, damit umzugehen. Dabei spielt ein neues Engeneering Center genauso eine Rolle wie die Vier-Tage-Woche.

Die führt Steinhaus nun versuchsweise für eine Abteilung ein, die besondere Probleme hat, Fachkräfte zu finden, die Betrieselektroniker. „Es ist ein Versuch“, sagt Anja Steinhaus-Nafe. „Das kann auch richtig in die Hose gehen.“ Denn die Organisation in einem Industriebetrieb mit drei Schichten an fünf Tagen sei ungleich komplexer als in einer Agentur oder einem Handwerksunternehmen.

Geplant sei, dass die Neuen vier Tage am Stück arbeiten und so ein Drei-Tage-Wochenende haben, erklärt Susanne Wißemann von der Personalabteilung: „Aber eben versetzt, so dass immer jemand da ist.“ Damit die Produktion nicht leide. Die Details, darunter auch die genaue Wochenarbeitszeit, werde man mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abstimmen, die möglichst noch dieses Jahr einsteigen sollen.

Das macht das neue Engeneering Center des Pasta-Herstellers

„Wir müssen Neues ausprobieren, auch mal ausgetretene Pfade verlassen“, sagt Geschäftsführerin Steinhaus-Nafe. Und zählt ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf. Darunter das neue Engeneering Center, in dem die technischen Azubis – angehende Elektroniker, Industriemechaniker und Fachkräfte für Metalltechnik – zusätzlich geschult werden. Um sie besser auf Prüfungen vorzubereiten. Und um die Ausbildung spezifischer an die Bedürfnisse von Steinhaus anzupassen.

Dass man gerade in den technischen Bereichen Probleme habe, Mitarbeiter und Azubis zu finden, habe wohl auch mit der Branche zu tun, meint Personalerin Wißemann: „Ich glaube, da kommen viele gar nicht drauf, dass Steinhaus da als Arbeitgeber infrage kommt.“ Das stete Wachstum des Unternehmens, das ja den Personalbedarf auslöst, geht einher mit einer wachsenden Bekanntheit – aber eher für Braten und Nudeln als für deren Herstellung.

„Unsere Produkte kennt jeder“, sagt Personalerin Kira Graf. Aber nicht jedem sei klar, dass dahinter eine hoch technisierte Produktion stecke. „Viele denken, wir suchen vor allem Fleischer und Köche“, sagt Anja Steinhaus-Nafe. Dabei brauche man auch Maschineneinrichter, Produktionshelfer und Handwerker.

Deswegen ist Steinhaus eine attraktive Ausbildungsstätte

Am liebsten aus eigener Ausbildung, wie die Geschäftsführerin sagt. Es gebe so etwas wie einen Steinhaus-Stallgeruch. „Und wir möchten gerne, dass das weiter getragen wird.“ Dazu gehöre auch, dass die Auszubildenden „in der Regel sehr gut oder gut“ abschließen, Steinhaus habe schon oft die Landes- oder gar Bundesbesten eines Ausbildungsjahrgangs gestellt. Das habe sich längst auch außerhalb Deutschlands rumgesprochen, berichtet Wißemann. In nahezu jedem Jahrgang gebe es Auszubildende aus dem Ausland, die sich gezielt beworben hätten. „Inzwischen haben so eine Art Azubi-WG eingerichtet.“ Derzeit unter anderem mit Bewohnern aus dem Iran und Ecuador.

Alle Azubis erhielten zudem ein iPad, um die Ausbildungsunterlagen digital nutzen zu können, sagt Kira Graf. Daneben gebe es zahlreiche Benefits, Projektarbeiten und einmal im Jahr eine Azubi-Fahrt. „Wir kommunizieren viel, wollen wissen, was die Auszubildenden bewegt.“ Auch im Hinblick auf mögliche Mund-zu-Mund-Propaganda. Graf: „Wir gehen davon aus, dass Azubis sich miteinander unterhalten.“

Manche angehende Fachkraft findet man bei Steinhaus aber auch in den eigenen Reihen. Seit Jahren schon qualifiziere man angelernte Mitarbeiter weiter, berichtet Susanne Wißemann, zum Beispiel zusammen mit der Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft in Solingen zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik. „Wenn jemand mit Mitte 40 noch mal so richtig Gas geben will, machen wir das“, sagt Steinhaus-Nafe.



So wie beim heutigen Leiter des Reinigungsmanagements. Der war einst als Ungelernter bei Steinhaus eingestiegen. Heute ist er Chef einer Abteilung mit rund 80 Mitarbeitern.

Hintergrund

Steinhaus, 1841 als Ochsen- und Schweinemetzgerei mit angeschlossener Schankwirtschaft im Remscheider Ortsteil Bergisch Born gegründet, hat heute etwa 750 Mitarbeiter und beliefert Kunden in 26 Ländern.