Sommerempfang der Bergischen IHK: Gemeinsam in und für die Region

Der traditionelle Neujahrsempfang im Januar musste der Pandemie weichen, also machte die Bergische IHK einfach einen Sommerempfang daraus.

Unter dem Hashtag #GemeinsamBergisch2022 kamen zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und anderen Bereichen der Gesellschaft im bergischen Städtedreieck am Donnerstag in der Historischen Stadthalle in Wuppertal zusammen.

Zum Netzwerken und Austauschen, aber auch, um dem Vortrag von ARD-Meteorologe Sven Plöger unter dem Titel „Klimawandel – Gute Aussichten für morgen!?“zu lauschen. Weitere Beiträge gab es von IHK-Präsident Henner Pasch und Hauptgeschäftsführer Michael Wenge. Nach dem offiziellen Teil folgten ein Imbiss und lockere Gespräche - und Musik vom Solinger DJ und Produzenten Topic, der in diesem Jahr schon in der Kategorie Best International Song bei den „Brit Awards“ nominiert war. -wey-