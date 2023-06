Breuer & Schmitz überzeugt Kunden in den Niederlanden

Die Benelux-Einkaufsorganisation kürt den Solinger Beschlaghersteller zum „Lieferanten des Jahres“.

Solingen. Die vergangenen Jahre waren bei der Breuer & Schmitz GmbH & Co. KG vom Wandel geprägt. Sichtbarstes Zeichen: der 2022 eröffnete neue Firmensitz an der Monhofer Straße. Die Bemühungen des Solinger Beschlagherstellers, die Weichen für die Zukunft zu stellen, finden Anklang. Unlängst wurde das Familienunternehmen als „Zulieferer des Jahres 2023“ in den Benelux-Ländern ausgezeichnet. „Es ist ein schönes Gefühl, dass unser Aufwand honoriert wird. Diese Wertschätzung ist nicht selbstverständlich“, betont Patrick Müller. Er bildet mit seinem Bruder Markus die Geschäftsführung.

Vorgenommen wurde die Ehrung in Breda. Ausrichter war Zevij-Necomij. Dabei handelt es sich laut eigenen Angaben um „die größte Einkaufsorganisation angeschlossener technischer Großhändler im Bau- und Industriebereich“ in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Eine aus Mitgliedern des Verbandes bestehende Kommission konnte Vorschläge machen, eine Fachjury kürte die Sieger.

Mit einer großen Photovoltaik-Anlage sollen 700 Tonnen CO 2 gespart werden

Dass der Wettbewerb in diesem Jahr unter dem Motto „Erfolgreich verändern“ stand, spielte Breuer & Schmitz in die Karten. In der Baubranche, die bisweilen als Klimakiller gilt, setzt die Firma auf Nachhaltigkeit. Etwa 9000 Quadratmeter Gebäudefläche am alten Standort Locher Straße wurden gegen 5000 Quadratmeter für rund 70 Beschäftigte eingetauscht. Allein die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Neubaus verspricht eine CO 2 -Einsparung von bis zu 700 Tonnen pro Jahr.

Darüber hinaus haben die Solinger ihr Produktprogramm nach dem amerikanischen Cradle-to-Cradle-Standard zertifizieren lassen. Der Ansatz sieht eine durchgängige und konsequente Kreislaufwirtschaft vor. Im Februar erreichte Breuer & Schmitz Silber. Hinzu kommen kleinere Maßnahmen. Nach den Sommerferien stellt der Betrieb beispielsweise sein Verpackungsmaterial um: Papier und Pappe ersetzen Plastik.

Niederlande sind ein wichtiger Markt für den Familienbetrieb

In den Nachbarländern wird das honoriert. Dass das Familienunternehmen aus der Klingenstadt ausgerechnet in den Niederlanden den Preis entgegennahm, ist kein Zufall. „Wir sind dort seit mehr als 100 Jahren aktiv“, erklärt Patrick Müller. 60 Prozent des wichtigen Exportgeschäfts werden im nahe gelegenen Königreich erzielt. Ein geografischer Vorteil: „Wir erreichen jeden Kunden in den Niederlanden innerhalb von drei Stunden. Dadurch haben wir einen super Zugriff auf dem Markt. Man kommt an uns kaum vorbei.“ Zudem ist ein Vertriebsteam vor Ort aktiv.

Die Bauwirtschaft besitze in den Niederlanden einen ähnlichen Stellenwert wie die Automobilindustrie hierzulande, erklärt Patrick Müller. Daran ändern auch die gegenwärtigen Krisen nichts. Zwar machen sich steigende Zinsen und Inflation bemerkbar, Breuer & Schmitz rechnet 2023 dennoch mit deutlichem Wachstum – nachhaltig.