Das hat sich in der Aquarena-Sauna verändert

Solinger Betrieb musste im Herbst wegen hoher Energiekosten schließen. Nun steht die Aquarena vor einem Neuanfang nach Inhaberwechsel.

Von Manuel Böhnke

Solingen. Eigentlich hatte Daniel Castellano andere Pläne. Er interessierte sich für das weitläufige Grundstück an der Focher Straße in Solingen. Wo seit mehr als 40 Jahren die Aquarena-Sauna zu finden ist, könnte man mindestens 20 Wohnungen errichten. Bei einem Ortstermin überwarf er seine Pläne. „Ich bin aus dem Grinsen nicht mehr herausgekommen. Das ist viel zu schade zum Abreißen“, findet der 32-Jährige. Er fasste einen Entschluss: Nach knapp neun Monaten Pause ist der Betrieb in Solingens einziger öffentlicher Sauna unter Castellanos Regie wieder angelaufen.

Rückblick: Im September 2022 musste die langjährige Inhaberin Stefanie Ising die Reißleine ziehen. Zunächst hatte die Corona-Pandemie dem Geschäft zugesetzt. Dann begann der Krieg in der Ukraine und ließ die Energiepreise in Deutschland sprungartig ansteigen. Die hohen Kosten für Strom und Gas zwangen die Betreiberin zu einer Entscheidung – zunächst schränkte sie die Öffnungszeiten ein, schließlich blieb die Sauna vollständig geschlossen. Die erhoffte Übergangslösung schien sich zu einem Dauerzustand zu entwickeln.

Einige alte Bekannte sind Teil des neuen Aquarena-Teams

Nun geht es doch weiter. Daniel Castellano berichtet, mit seinem Energieversorger einen Tarif für Strom und Gas ausgehandelt zu haben, der mindestens für die kommenden fünf, sechs Jahre tragbare Konditionen biete. Zudem denkt der neue Inhaber darüber nach, eine Photovoltaikanlage auf den Aquarena-Dächern zu installieren. Diese könnte beispielsweise große Teile des Stromverbrauchs für den Pool abdecken.

+ Die Anlage ist rund 2600 Quadratmeter groß. Zwischen den acht Saunen gibt es Möglichkeiten zum Ausruhen. © Christian Beier

Mit dem Projekt betritt der 32-Jährige Neuland. Der gebürtige Solinger, der heute in Wuppertal lebt, kommt nicht aus der Branche, kannte die Anlage im Stadtteil Wald bis vor wenigen Monaten nicht. Bei der Orientierung halfen einerseits die bisherigen Betreiber. Andererseits kann Daniel Castellano auf bekannte Gesichter setzen: Im Service, in der Küche sowie als Aufgießer sind Kollegen tätig, die bereits bis zum September des vergangenen Jahres Teil des Aquarena-Teams waren.

Das sei auch hilfreich, um frühere Stammgäste zurückzugewinnen, die die „familiäre Atmosphäre“ an der Focher Straße schätzten. Zu einem Tag der offenen Tür kamen unlängst rund 200 Menschen. Stück für Stück spreche sich herum, dass es in Solingen wieder eine Möglichkeit zum öffentlichen Saunieren gibt.

Acht unterschiedliche Saunen soll es in Zukunft wieder geben

Alles beim Alten also? Nicht ganz. Der neue Inhaber hat laut eigenen Angaben einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag in die ungefähr 2600 Quadratmeter große Anlage investiert. Gastraum und Terrasse des Restaurants wurden überarbeitet. Verstärkt möchte Daniel Castellano zukünftig darauf hinweisen, dass Essengehen dort auch unabhängig von einem Saunabesuch möglich ist.

+ Die Aufgusssauna an der Focher Straße bietet bis zu 50 Besucherinnen und Besuchern Platz. © Christian Beier

Darüber hinaus wurden unter anderem an mehreren Stellen der Anstrich erneuert sowie die Pooltechnik modernisiert. Die Arbeiten begannen im März. Die Saunen selbst seien in einem guten Zustand. Acht unterschiedliche umfasst das Aquarena-Angebot – von einer Aufgusssauna für bis zu 50 Personen über klassische finnische Saunen bis hin zu einem Infrarot-Modell. Hinzu kommen ein Dampfbad, Kältebecken, ein normaler sowie ein Whirlpool, Ruhe- und ein Wellnessbereich.

Verantwortliche denken über Themenabende nach

Daniel Castellano überlegt, Letzteren zu stärken. Auch existieren Ideen, vermehrt auf Themenabende zu setzen. Dabei möchten die Verantwortlichen auf die Wünsche der Besucherinnen und Besucher eingehen. Einer wurde bereits umgesetzt: An jedem ersten Dienstag im Monat öffnet die Aquarena-Sauna ausschließlich für Frauen.

Bevor weitere Pläne konkret werden, möchte der neue Inhaber das Geschäft und seine Kundinnen und Kunden besser kennenlernen. Die bisherige Resonanz stimme ihn positiv. Über Jahrzehnte sei zwischen Aquarena und vielen Gästen eine enge Bindung entstanden. Regelmäßige Besuche – teilweise in Gruppen – gehören für sie zum Alltag. Daran möchte Daniel Castellano anknüpfen.