Zwilling setzt sich Nachhaltigkeitsziele

Das Traditionsunternehmen Zwilling setzt sich selbst hohe Nachhaltigkeitsziele. Unter anderem sollen die CO 2 -Emissionen stark gesengt werden.

Solingen. Zwilling schärft seine Nachhaltigkeitsziele. Das geht aus dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht des international führenden Anbieters für Kochinstrumente mit Sitz in Solingen hervor. Bis 2030 sollen 100 Prozent des Produktportfolios CO 2 -neutral sein. Im gleichen Jahr sollen die CO 2 -Emissionen der eigenen Produktions- und Logistikstandorte 42 Prozent niedriger liegen als 2021. Damit möchte das Unternehmen „einen aktiven Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens leisten“.

Zwilling setze demnach unterschiedliche Hebel in Bewegung, um seine Produkte klimafreundlich herzustellen. Dazu zählen Energieeffizienzmaßnahmen sowie nachhaltigere Verpackungen. So sei gelungen, die Messerserie „Zwilling Pro“ als erstes CO 2 -neutrales Produkt zu zertifizieren. Darüber hinaus verwendet die Gruppe für Messerblöcke Holz aus nachhaltigen Quellen.

Kompensation unterstützt Solarparks in Indien

Alle Emissionen lassen sich mit diesen Schritten nicht tilgen. Deshalb finanziert Zwilling Kompensationsprojekte, mit denen „die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien beschleunigt werden kann“. Zum Beispiel fließen Mittel in den Aufbau indischer Solarparks.

Auch organisatorisch nimmt Zwilling Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus. So habe man in Vorbereitung auf das neue Lieferkettenschutzgesetz das Risikomanagement erweitert sowie zusätzlich die Datenerhebung zu den relevanten Bausteinen optimiert. böh