So hoch sind die Durchschnittseinkommen in der Region

Wo wird im regionalen Vergleich am meisten verdient?

Hier verdienen die Menschen am meisten und am wenigsten.

Bergisches Land. Leichlinger verdienen im regionalen Vergleich am meisten. Das durchschnittliche Jahreseinkommen vor Steuern lag in der Blütenstadt im Jahr 2018 bei 50.610 Euro pro steuerpflichtiger Person. Im Vergleich der 396 nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden bedeutet das Rang 22. Auf 31 beziehungsweise 40 landen Wermelskirchen (48.617 Euro) und Burscheid (48.023 Euro).

Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt hat die Zahlen unlängst veröffentlicht. Grundlage ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2018. Erst jetzt, nach allen Veranlagungsarbeiten, sei es möglich, die anonymisierten Daten auszuwerten.

Der Rheinisch-Bergische Kreis schneidet dabei besser ab als das Oberbergische. In Radevormwald betrug das Jahreseinkommen im Durchschnitt 40.981 Euro (Platz 185), in der Nachbarstadt Hückeswagen 40.466 Euro (206).

Im Vergleich der drei bergischen Großstädte schneidet Solingen am besten ab. In der Klingenstadt lagen die Einkünfte 2018 im Mittel bei 40.568 Euro. In der NRW-Rangliste bedeutet das den 201. Platz. Remscheid liegt mit 38.436 Euro auf 298, Wuppertal mit 38.074 Euro auf 310.

Mit durchschnittlich 69.577 Euro je Steuerpflichtigen verdienen die Menschen im Meerbusch am meisten, Schlusslicht ist Weeze im Kreis Kleve mit 31.063 Euro. -böh-