Sie sehen das Geschäft langfristig – seit 1848

Die Solinger Eisen- und Stahlgroßhandlung Carl Rauh feiert ihr 175-jähriges Bestehen.

Von Manuel Böhnke

Solingen. 1848 ist ein bedeutsames Jahr in der deutschen Geschichte. Auch für die Carl Rauh GmbH & Co. KG spielt es eine besondere Rolle. Vor 175 Jahren legte der namensgebende Gründer den Grundstein der Eisen- und Stahlgroßhandlung. Bis heute beliefert das Unternehmen von der Klingenstadt aus Kunden in der Region. Mit Geschäftsführer Joachim Rauh ist die fünfte Generation am Ruder.

Die Altvorderen des 57-Jährigen bewiesen Gespür für gute Geschäfte. Die Anfangsjahre des Betriebs fielen in eine Zeit, da sich die Stahlindustrie im Wandel befand. Die Herstellung verlagerte sich sukzessive ins Umland, vor allem ins Ruhrgebiet. Carl Rauh erkannte das und konzentrierte sich auf den Handel – zunächst mit Solinger Schneidwaren, im Laufe der Zeit weitete er das Angebot auf unterschiedliche Eisen- und Stahlerzeugnisse aus. Er übernahm den regionalen Alleinvertrieb für mehrere Produzenten und belieferte weiterverarbeitende Betriebe in Solingen und Umgebung.

Bis heute ist das das Steckenpferd des Familienunternehmens. „Unsere Stärke ist, dass wir schnell reagieren können“, betont Prokurist Oliver Drexelius. Nachgefragte Stücke, etwa für Handläufe von Balkongeländern, habe man in der Regel vorrätig. Besteht Zeitdruck, kann die Firma Bestellungen mit drei Lastwagen am selben Tag bedienen.

Das Sortiment, erläutert Joachim Rauh, sei historisch gewachsen. Es umfasst Betonstahl und -matten, Stahlträger und -winkel, Rohre, Flach- und Rundstahl sowie Qualitäts- und Edelbaustahl. Dementsprechend breit aufgestellt ist der Kundenstamm. Zu ihm zählen Maschinenbauer ebenso wie Schlosser, Baustoffhändler, private und öffentliche Bauherren, metallverarbeitende Betriebe wie Drehereien, Privatpersonen.

Die Gruppen eint, eigene Lagerflächen möglichst effizient nutzen zu wollen. Darauf hat die Carl Rauh GmbH & Co. KG 2003 reagiert: Vor 20 Jahren zog die an der Birker Straße gegründete Firma von der Elisenstraße ins Gewerbegebiet Alte Ziegelei um. Wesentlich weniger verwinkelt gibt es dort mit rund 3600 Quadratmetern doppelt so viel Platz.

In Gräfrath besteht auch die Möglichkeit zur An- und Bearbeitung. Beim Fräsen, Drehen und Kanten arbeiten die Solinger mit der Schajo Bearbeitungs GmbH zusammen. Seit 2005 sind die Bochumer mit 55 Prozent an der Carl Rauh GmbH & Co. KG beteiligt. Der Schritt sei notwendig gewesen, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern, sagt Joachim Rauh. Er hält die übrigen 45 Prozent. Auch an der Spitze gibt es Verflechtungen: Joachim Rauh und Ralf Koritzius bilden die Geschäftsführung beider Gesellschaften.

85 Beschäftigte sind in Bochum tätig, 14 sind es in Solingen. Viele von ihnen, erklärt Oliver Drexelius, sind seit Jahren dabei. „Unsere Kunden schätzen, hier auf bekannte Gesichter zu treffen“, ergänzt Ralf Koritzius. Auf niemanden in der Belegschaft trifft diese Beschreibung mehr zu als auf Herbert Kirschner. Im Alter von 20 Jahren trat der gelernte Forstwirt seinen Dienst bei der Carl Rauh GmbH & Co. KG an. „Hier gab es 50 Pfennig die Stunde mehr – das war damals viel Geld“, blickt Kirschner zurück.

Heute ist der gebürtige Solinger 75 Jahre alt. 55 davon ist er ununterbrochen für das Unternehmen tätig. Er startete im Lager, lud mit seinen Kollegen Tonne um Tonne Stahl per Hand vom Lastwagen, betätigte sich als Eisenbieger, wurde 1995 Lagermeister. Kirschner weiß um viele Veränderungen, die der Betrieb in seiner langen Geschichte durchlaufen hat. Und er begleitet den Weg in die Zukunft. Zwar befindet er sich seit einigen Jahren offiziell im Ruhestand, steht allerdings als Minijobber weiterhin zur Verfügung. „Die Firma Rauh ist wie eine Familie für mich. Ich habe hier gerne viel Zeit verbracht“, sagt er. Die Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit, unterstreicht Ralf Koritzius: „Seine große Erfahrung hilft uns sehr weiter.“

Denn an Herausforderungen mangelt es auch im Jubiläumsjahr, das mit der Belegschaft gefeiert werden soll, nicht. „Der Stahlhandel ist eine Branche für sich“, erklärt Oliver Drexelius. Die Preise schwanken wie die Nachfrage stark. Die vergangenen zwei Jahre seien beispielsweise sehr erfolgreich gewesen, momentan sei Stagnation spürbar. Joachim Rauh macht das nicht nervös. „Man muss das Geschäft langfristig sehen“, betont er. Bei einem 175 Jahre alten Betrieb ist das Teil der DNA.