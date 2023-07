Sie haben eine enge Verbindung zur Gastronomie

Lukas Schultes sammelt Erfolge als Koch: Sein Bruder versorgt Restaurants, Hotels und Co. mit Besteck von Picard & Wielpütz.

Von Manuel Böhnke

Solingen. Wenn Paul und Lukas Schultes ein Restaurant besuchen, wandert ihr erster Blick zum Besteck. Schmückt der Briefanker das Messer, mache sie das „schon ein bisschen stolz“. Das Logo verrät: Produziert wurden Gabel, Löffel und Co. an der Solinger Kronprinzenstraße. Dort fertigt die Picard & Wielpütz GmbH & Co. KG. seit 1927 Bestecke. Zusätzlich werden einige Serien nach strengen eigenen Vorgaben bei Partnerfirmen in Fernost produziert. Geschäftsführender Gesellschafter in dritter Generation ist Peter Schultes – Pauls und Lukas’ Vater.

„Die Firma hat auch bei uns zu Hause immer eine große Rolle gespielt“, erzählt der 26-jährige Paul Schultes. Deshalb sei für ihn früh klar gewesen, eines Tages in den elterlichen Betrieb einzusteigen. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre vollzog er den Schritt 2019. Inzwischen ist er Prokurist und Vertriebsleiter.

Sein fünf Jahre jüngerer Bruder hat einen anderen Weg eingeschlagen – doch auch seine Karriere hängt mit dem Familienunternehmen zusammen. Traditionell gehört die Gastronomie zur wichtigsten Zielgruppe von Picard & Wielpütz. Das Segment Horeca (Hotel, Restaurant, Catering) beziehungsweise der Gesamtbereich Gemeinschaftsverpflegung machen rund 80 Prozent des Briefanker-Umsatzes aus. „Dementsprechend hatten wir immer engen Kontakt zur Gastronomie und sind oft essen gegangen“, sagt Lukas Schultes.

Die Besuche weckten sein Interesse an der Branche, er begann, für andere zu kochen. „Wir sind zu Hause oft in den Genuss gekommen“, erzählt sein älterer Bruder. Nach dem Abitur entschied sich Lukas Schultes gegen eine Karriere in der Schneidwarenindustrie. Ein Bürojob? Nicht das Richtige für den 21-Jährigen. Stattdessen begann er eine Ausbildung in der Küche des Althoff Grandhotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach.

„Das ist schon knackig.“

Offensichtlich die richtige Wahl. Natürlich sei der Job fordernd – zwölfstündige Arbeitstage seien keine Seltenheit. Doch Lukas Schultes hat Talent. Unlängst nahm er an den Jugendmeisterschaften des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) teil. In der Vorrunde musste er in einem Online-Auswahlverfahren bestehen, um sich anschließend mit den besten vier Konkurrenten im Bezirk Nordrhein zu messen. Nach mehrtägigen Seminaren und Workshops wartete die Praxis. Schultes bekam einen Warenkorb vorgesetzt. Einen Teil der Zutaten musste er verwenden, andere waren optional. Eine Stunde stand ihm zur Verfügung, um ein Menü zu schreiben – sieben weitere zum Kochen von drei Gängen für elf Personen.

Mit seinem zweiten Platz qualifizierte sich der 21-Jährige für die NRW-Auswahl. Diesmal bekam er zehn Tage Zeit, um aus vorgegebenen Zutaten ein Menü zu erstellen und die Umsetzung zu üben. Als es ernst wurde, musste er ohne Unterstützung innerhalb von sechs Stunden vier Gänge für sieben Gäste zaubern. Eine Jury schaute ihm dabei über die Schulter. In die Bewertung flossen nicht nur das Ergebnis ein, sondern unter anderem auch Arbeitsweise und Hygiene. „Das ist schon knackig. Man ist konstant beschäftigt“, bekennt der 21-Jährige. Schultes holte sich den ersten Platz und tritt Ende Oktober beim Bundeswettbewerb gegen 15 weitere Nachwuchsköche an.

Für Paul Schultes schließt sich mit dem beruflichen Werdegang seines Bruders ein Kreis, dessen Ausgangspunkt die langjährige Beziehung von Picard & Wielpütz zur Gastronomie bildet. Der enge Kontakt helfe, die Bedürfnisse der Branche besser zu verstehen. Denn die können sehr unterschiedlich sein. Die Solinger beliefern in Partnerschaft mit dem Fachhandel für Gastronomiebedarf sowohl gehobene Restaurants und Hotels als auch Großküchen wie in Krankenhäusern oder Studentenwerken. Zudem setzen sie Aufträge im Namen anderer Anbieter um. Dieser Zweig sei neben dem Bereich Haushalt ein wichtiges Standbein gewesen, als die Corona-Krise die Gastronomie lahmlegte, berichtet Paul Schultes. Inzwischen ziehe die Nachfrage wieder an: „Die Menschen haben Lust, essen zu gehen.“

Trumpf von Picard & Wielpütz ist die eigene Produktion. Bis zu 12.000 Teile werden in Solingen pro Tag gefertigt. Diese Kapazität könne in Deutschland kein anderer Hersteller vorweisen, sagt der 26-Jährige. Das Know-how ermögliche, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Beliebt sei beispielsweise Vintage-Besteck. Die brandneuen Teile werden dabei so bearbeitet, dass sie benutzt aussehen. Der Vorteil: Kratzer und Macken, die sich im Alltag unweigerlich einstellen, fallen wesentlich weniger auf.

Diese Flexibilität hat dazu beigetragen, dass Picard & Wielpütz die zurückliegenden und gegenwärtigen Krisen bislang unbeschadet überstanden hat. Das Unternehmen ist ein echter Familienbetrieb: Peter Schultes’ Ehefrau Undine ist als Prokuristin Teil des Teams. Und auch ihr ältester Sohn, der 28-jährige Ingenieur Christoph, soll in absehbarer Zeit in die Firma eintreten.

Lukas Schultes verfolgt andere Pläne. Im Mai schloss er seine Ausbildung ab, zum 1. August zieht es ihn nach Norderney. Er hat eine Anstellung im Sterne-Restaurant Seesteg gefunden. Wer Spitzenkoch werden will, weiß der 21-Jährige, muss räumlich flexibel sein. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bei zukünftigen Stationen auf Produkte von Picard & Wielpütz trifft, hoch. Die Bestecke sind deutschland- und weltweit in Restaurants zu finden – von China bis Südafrika, von Sylt bis zur Zugspitze. Wohin sein erster Blick bei zukünftigen Stationen gehen wird, ist klar.