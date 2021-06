Seine Filme erzählen Geschichten

Bergische Wirtschaft

Nils Jannik Schmidt produziert Videos für Unternehmen, Clubs und Privatleute. Ihm geht es dabei auch immer um die Botschaft.

Von Tristan Krämer

Manchmal, das gibt Nils Jannik Schmidt zu, muss er sich selbst zwingen, die Kamera aus der Hand zu legen. Dann, wenn es darum geht, den Moment mit allen Sinnen zu genießen und ihn nicht durch die Linse oder auf Bildschirmen zu sehen. „Wenn ich im Urlaub etwas Schönes sehe, denke ich oft: ,Das muss ich filmen’ oder ,Hier wäre die oder die Perspektive gut’“, beschreibt Schmidt, wie schwer es ihm manchmal fällt, von seiner Leidenschaft loszulassen.

Vielleicht ist es dieser Drang und diese Sehnsucht, die es braucht, um als Selbstständiger erfolgreich zu sein. Nils Jannik Schmidt hat den Schritt gewagt und vor knapp einem Jahr ein eigenes Unternehmen gegründet. Mit „Westencut“ – der Name leitet sich von der Ortschaft Westen ab, in der der 22-Jährige wohnt – produziert er als Videograf professionelle Filme. Darunter Imagefilme für Unternehmen, Party-Videos aus und für Clubs, von Konzerten oder auch Beiträge zu privaten Veranstaltungen.

Begonnen hat Schmidts Leidenschaft mit Urlaubsvideos. Schon vor zehn Jahren im Familienurlaub in Südfrankreich habe er zur – damals noch weniger professionellen – Kamera gegriffen. „Was früher das Fotoalbum war, sind heute Videos“, sagt der Remscheider über die moderne Form, Erinnerungen festzuhalten. Wie groß die Möglichkeiten dabei sind, lernte Schmidt jedoch erst später. Oder besser: Er erlernte die Möglichkeiten. Und zwar autodidaktisch.

„Die Stunden, die ich investiert habe, um Videoprogramme und Kameras kennenzulernen, nach richtigen Einstellungen und der passenden Belichtung zu suchen, lassen sich kaum zählen“, erklärt Schmidt und lässt dabei außen vor, dass das dazugehörige Equipment von der Kameralinse bis zur Videodrohne auch eine finanzielle Investition bedeutet.

Dass sich das Hereinfuchsen in Fähigkeiten und Technik gelohnt hat, zeigen die Videos von einem Roadtrip, der den Videografen nach dem Abitur an der Erich-Fried-Gesamtschule in Ronsdorf 2016 nach Australien und Neuseeland führte. „Im Vorfeld habe ich etwas gesucht, um meine Erlebnisse von dort zu teilen. Postkarten reichen da nicht“, sagt Schmidt. Auf einem Youtube-Kanal ließ er die daheimgebliebene Familie und Freunde an seiner Reise teilhaben.

Studium der Architektur hilft beim Filmemachen

„Da habe ich entdeckt, wie gut man mit bewegten Bildern Geschichten erzählen kann“, erinnert sich der 22-Jährige. Das nämlich sei es, was er mache. „Ich fühle mich eher als Schriftsteller denn als Maler“, beschreibt er seine Form des Filmemachens. Das „Geschichten erzählen“ werde von vielen unterschätzt, sei aber – insbesondere bei Image-Videos für Unternehmen – extrem wichtig. Bei den ersten Treffen mit Auftraggebern müsse daher unter anderem abgesteckt werden, welche Botschaft vermittelt und welche Zielgruppe erreicht werden soll. „Auf dieser Basis kann ich dann das Drehbuch schreiben“, erklärt Schmidt.

DIE UNTERNEHMEN INFO „Westencut“, Westen 28, 42855 Remscheid, Tel. 0157/51 06 75 81, info@westencut.com. Einen Eindruck von den Videoproduktionen gibt es auf Youtube und auf www.westencut.com SERIE In dieser Rubrik stellt der RGA Gründer aus der Region vor. Sind Sie auch Ihr eigener Chef? Dann melden Sie sich per Mail an redaktion@rga-online.de

Dass er – quasi nebenbei – an der Uni Wuppertal mitten in einem Architektur-Studium steckt, mag angesichts der Intensität, mit der sich der Remscheider der Produktion von Videos widmet, auf den ersten Blick überraschen. Doch so weit seien Architektur und Filmemachen gar nicht auseinander, findet Schmidt. „Ein Gebäude zu planen, funktioniert ähnlich: Aus einigen Informationen muss ein Konzept entstehen, das von vorne bis hinten passt“, erklärt er.

Nach Ende des Studiums will Schmidt zunächst „mindestens ein Jahr lang nur Videographie machen“. Anschließend denkt er an ein Studium in „Design Audiovisueller Medien“, das in Wuppertal angeboten wird. „Ich will es weiter ausbauen“, sagt der 22-Jährige und meint damit seine Fähigkeiten, aber auch sein Unternehmen.

Das ist es, was ihm Spaß macht. So sehr, dass ihn auch im Urlaub die Gedanken an Kameras, Einstellungen und Perspektiven nicht stören. Im Gegenteil: „Für mich ist der Urlaub erst zu Ende, wenn ich das Video dazu fertig geschnitten habe. So gesehen verlängere ich meinen Urlaub damit sogar.“

