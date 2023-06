Ein wahrlich schneidiges Jahrhundert

Der Solinger Scheren-Hersteller Kretzer feiert 100-jähriges Jubiläum. Was sich seit der ersten Rechnung im Jahr 1923 alles getan hat.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Solingen. Am 29. Mai 1923 wurde bei der damals frisch gegründeten Scherenfabrik Kretzer die allererste Rechnung für einen Kunden geschrieben. Seither sind 100 Jahren vergangen. Viel habe sich in dieser Zeit verändert, sagt Geschäftsführer Torsten Kretzer, Urenkel von Gründer Johann Kretzer – und nennt die Automatisierung der Produktion als Beispiel.

Gleichgeblieben sei aber der Qualitätsanspruch. „Spezialisierte Kontrolleure nehmen nach wie vor jedes einzelne bei uns hergestellte Produkt in die Hand und prüfen dessen Schneidfertigkeit“, erklärt er. Das Ziel: Eine Kretzer-Schere soll mindestens eine Million Mal schneiden, bevor sie endgültig ausgemustert werden muss. „Rechnet man das in Jahre um, kommt schon einiges an Nachhaltigkeit zusammen.“

Dem Solinger Traditionsunternehmen bleibe kaum eine andere Wahl, als mit Qualität zu überzeugen, sagt der Diplom-Ökonom, der sich gut im Marketing auskennt: „Scheren taugen nicht zum Fetisch.“ Im Gegensatz zum Beispiel zu Messern gebe es keinerlei Potenzial, emotional zu begeistern oder gar Sammelobjekt zu werden. „Sie sind Alltag“, sagt Kretzer. Schließlich seien in einem durchschnittlichen Haushalt nicht weniger als 15 Scheren zu finden, zum Beispiel in der Küche, im Bad, im Verbandskasten, im Werkkeller oder bei den Gartenutensilien.

340 verschiedene Scheren gibt es bei Kretzers

Kretzer-Scheren kämen aber nicht nur da zum Einsatz, sagt der Geschäftsführer, sondern auch bei den Profis. Friseure, Tapezierer, Schneider, Floristen, Gastronomen und Hersteller von Spezialkleidung oder Spezialausrüstung könnten ihrem Job ohne das richtige Handwerkszeug kaum nachgehen. Ein gutes Beispiel sei die Textilbranche: Jedes neue Material, sei es für Kleidung fürs Sportfechten oder neue Stoffe für Fallschirme, brauche ein neues Scherenmodell. Um die nötigen Effekte zu erreichen, müssen zum Beispiel Schliffbilder angepasst werden.

Ein Grund, warum nach wie vor in Solingen produziert wird. „Ich muss jederzeit in den Fertigungsprozess eingreifen können“, sagt Kretzer. „Um individuelle Änderungen vornehmen zu können.“ 340 Modelle in vielen unterschiedlichen Ausfertigungen sind im Verkaufskatalog gelistet, gut 800 Artikelnummern. 1,2 bis 1,3 Millionen Scheren produziert die Kretzer GmbH jährlich für ihre Kunden auf der ganzen Welt.

Der wichtigste Meilenstein in der Firmengeschichte war die Entwicklung der „Finny“-Schere 1967. Damit gab es erstmals eine rostfreie Schere mit Kunststoffgriff – bis dato nicht vorstellbar. „Seitdem liegen unsere Scheren bequemer und ergonomisch in der Hand“, sagt Kretzer, der 1996 ins Unternehmen eintrat, nachdem er zuvor einige Jahre in anderen Branchen tätig war, auch im Ausland.

Viele Mitarbeiter entscheiden sich mittlerweile für die „Teilzeitrente“

Umso schneller und gründlicher habe er sich dann in den Familienbetrieb eingefunden. „Es war erstaunlich, wie viel unbewusstes Wissen aus meiner Kindheit mit den täglichen Gesprächen zu Hause und den Besuchen im Unternehmen ich in mir trug.“ Inzwischen ist er sogar als Sachverständiger für Scheren anerkannt worden.

41 Mitarbeiter habe das Unternehmen heute, sagt Torsten Kretzer, wie bei vielen Familienunternehmen pflege man untereinander ein vertrauensvolles Miteinander. Ein Indikator sei, dass immer mehr der älteren Kollegen sich für die „Teilzeitrente“ entscheiden: „Eine Herausforderung für die Personalabteilung, der sie sich gerne stellt, denn wir sind froh, wenn altgewordene Teamer uns noch stundenweise mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung unterstützen“. Daneben setze man darauf, den nötigen Nachwuchs selbst auszubilden. „Der Fachkräftemarkt ist ausgedünnt, und das Know-how, was hier gebraucht wird, können wir sowieso nur selbst optimal vermitteln.“

Das Jubiläum wird am Samstag gefeiert. Einem offiziellen Teil schließt sich eine fröhliche „Familienfeier“ für Freunde und Mitarbeiter des Unternehmens an.

Vertrieb

Hauptvertriebsweg für Kretzer-Scheren ist der Fachhandel, rund die Hälfte aller Produkte gehen in den Export. Daneben betreibt das Unternehmen einen eigenen Online-Shop für Endverbraucher und einen Werksverkauf in der Löhdorfer Straße 171-173 in Solingen.

