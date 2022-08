Saunen blicken sorgenvoll auf den Winter

Bergisches Land. Der Deutsche Sauna-Bund schlägt Alarm: Jeder vierten der etwa 2100 öffentlichen Saunen in Deutschland drohe angesichts steigender Kosten und möglicher Energie-Engpässe das Ende. „Wir befürchten das Schlimmste“, bestätigt Stefanie Ising. Sie ist die Chefin der Aquarena-Sauna. Seit dieser Woche bleibt der Solinger Betrieb montags und dienstags geschlossen. Mit den Maßnahmen lassen sich Ausgaben für Energie und Personal an den beiden ruhigsten Wochentagen sparen. Auch andere Saunen in der Region reagieren auf die Krise.