Riemanns Gäste sitzen fast mit dem Koch in der Küche

Gastronomie

+ © Doro Siewert Kennt keine Geheimnisse: die Kochstube mit Küchenchef Rüdiger Borgmann (li.) und Tobias Riemann. © Doro Siewert

Caterer und Gastronom hat sich an der Kölner Straße verändert. Größeres Lager, mehr Plätze und offenes Kochen. Gäste nehmen am Küchengeschehen teil.

Von Andreas Weber

Tobias Riemann ist umgezogen. Nach 14-monatiger Umbauzeit präsentiert der Gastronom „Riemanns Küche“ in einem zeitlos modernen Design, deutlich größer als vorher und mit einem Blickfang: Hinter dem Tresen wird offen gekocht. „Es hat ein bisschen was von Erlebnis-Gastronomie. Man sitzt als Gast fast in der Küche“, erklärt der 41-jährige Chef stolz.

Nur ein paar Häuser weiter in Lennep stellt sich Riemann an der Kölner Straße neu auf. Statt Haus-Nr. 83 nun die 89. Ein Schritt mit Tragweite. Statt Miete zu zahlen ist der Koch und Caterer Eigentümer einer Immobilie, die vorher zu dem weitläufigen Komplex von Ingo Brögelmanns Physiotherapie zählte. Auf 340 Quadratmetern setzt Riemann nicht nur quantitativ ein Zeichen: Sein Lager fällt großzügiger aus und mit 44 bietet er der Kundschaft zehn Plätze mehr an. Im Sommer kommt mit zwei Tischen eine kleine Außengastronomie hinzu.

Neu ist bei Tobias Riemann der Sonntagsimbiss von 16 bis 22 Uhr

Gäste sollen sich wohlfühlen zwischen dem breit gefächerten, aber stimmigen Mix an Elementen aus viel Glas, Holz, Bruchstein, Edelstahl und Fliesen. Alles mit eigenen Ideen designt. An beiden Enden des Lokals hängen Fernseher. Besucher sollen die Möglichkeit haben, sich im Hintergrund bei NTV und N24 über die Nachrichten des Tages zu informieren. Viele Geschäftsleute speisen beim Mittagstisch in „Riemanns Küche“, die werktags von 11.30 bis 19 Uhr geöffnet hat. Neu ist der Sonntagsimbiss von 16 bis 22 Uhr.

Eine Umstellung erleben Chefkoch Rüdiger Borgmann (51) und sein Team. Sie sind nun an der Front. Jederzeit kann ihnen über die Schulter geschaut werden. Nicht nur das. Gerne wird das Gespräch mit der Küchenabteilung gesucht. „Es macht Spaß, mit den Kunden zu kommunizieren“, freut sich der 51-jährige Koch aus Halver über das nie langweilige Miteinander. „Bei uns gibt es keine Geheimnisse“, erklärt Tobias Riemann mit einem Lachen. Am 9. September 2001 hatte er sich mit „Riemanns Küche“ im Haus Nr. 83 angesiedelt. An seinem alten Standort wird, so Riemann, die Pizzeria Pizzatown eine Dependance aufmachen.

„Riemanns Küche“ setzt auf gut-bürgerliche, bezahlbare Gerichte. „Zügig serviert, bei hervorragender Qualität“, hebt Riemann hervor. Für die achtköpfige Belegschaft wird Verstärkung gesucht. Koch-Lehrlinge (Ausbildung über drei Jahre) und Fachkräfte in der Gastronomie (zwei Jahre) würde der Inhaber einstellen.