Remscheider Autohaus unter den Top 100 Händlern in Deutschland

Die Santander Bank hat 100 Autohändler in Deutschland für gute Bewertungen, Umsatz und Kundenzufriedenheit ausgezeichnet. Dabei ist auch ein Unternehmen aus Remscheid.

Remscheid. Das ASG Remscheid Autohaus ist von der Santander Bank als einer der Top 100 Händler in Deutschland ausgezeichnet worden, Inhaber Hakan Göksu und sein Bruder Harun nahmen die Trophäe am Remscheider Firmensitz in Empfang. In die Auszeichnung seien Kriterien wie Bewertungen, Umsatz und Kundenzufriedenheit eingeflossen, heißt es in einer Mitteilung.

In den zurückliegenden Jahren habe man es geschafft, aus ASG eine echte Marke zu machen, sagt Hakan Göksu. Inzwischen habe man 50 Mitarbeiter und sei an vier Standorten aktiv, darunter in einer neuen Werkstatt in Lüttringhausen. wey

Weitere Themen der Bergischen Wirtschaft finden Sie hier.