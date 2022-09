Vaillant erhält Darlehen über 120 Millionen Euro

Die Testphase im Remscheider Forschungszentrum haben die Wasserstoff-Geräte verlassen, inzwischen laufen Feldversuche in England, Frankreich, den Niederlanden und auch Süd-Deutschland.

Rieseninvestitionen: Das Geld soll in den Hauptsitzt Remscheid fließen.

Remscheid. Das Heiztechnikunternehmen Vaillant aus Remscheid erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen über 120 Millionen Euro für die Entwicklung klimafreundlicher Heizsysteme.

Vaillant wolle ein führender Anbieter von umweltfreundlichen Wärmepumpen werden, so Finanz-Geschäftsführer Stefan Borchers. So könne man die Transformation beschleunigen.

In den letzten beiden Geschäftsjahren habe Vaillant seinen Umsatz mit Wärmepumpen jeweils um mehr als 50 Prozent gesteigert.

Das Geld soll in den Hauptsitz der Gruppe in Remscheid fließen. Investitionen sind auch in Frankreich, Spanien und der Slowakei geplant.

Das 1874 gegründete Familienunternehmen ist Weltmarktführer bei Zentralheizungen. 2021 erzielte man mit 16 000 Beschäftigten einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro.

