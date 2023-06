Zwei Neue im Team bringen 50 Jahre Erfahrung mit

Beruflicher Neustart mit 62 und 59: Unternehmensberatung Dr. Roth erweitert das Team.

Remscheid. Sie sind die Neuen. Obwohl sie so neu eigentlich gar nicht mehr sind. Mit Dr. Oliver Roth und Jan Peter Arnz sind 120 Jahre Lebens- und 50 Jahre Geschäftsführererfahrung bei der Remscheider Unternehmensberatung Dr. Roth eingestiegen, die sich im Zuge dessen in Dr. Roth & Comp. GmbH umbenannt hat. Die beiden legen mit 59 beziehungsweise 62 Jahren eine Art beruflichen Neustart hin. Unternehmensgründerin Dr. Myriam Roth erweitert Team und Kompetenzen mit Blick auf die Hauptzielgruppe mittelständischer Familienunternehmen.

In solchen waren die zwei Neuen lange beruflich zu Hause. Man kenne die Schwierigkeiten, die Familienunternehmen oft begleiten, sagt Jan Peter Arnz: „Da sprechen wir eine Sprache.“ Rund ein Vierteljahrhundert war er geschäftsführender Gesellschafter im Remscheider Mittelstand, Dr. Oliver Roth führte ebenso lange ein metallverarbeitendes Unternehmen aus der Region als angestellter Geschäftsführer. „Nach 25 Jahren habe ich gesagt: Es ist genug“, berichtet Roth. Arnz ging es ähnlich: „Es war eine tolle Zeit“, blickt er zurück. Doch nun sei es Zeit für etwas Neues: „Der Weg ist noch nicht zu Ende.“

Der Rest ergab sich durch ein bisschen Zufall und gute Beziehungen. Dr. Myriam Roth beriet Arnz bei seiner bisherigen Geschäftsführertätigkeit. „Da hat man schnell gemerkt, dass die Chemie stimmt“, sagt er. Ihren Ehemann Dr. Oliver Roth kannte er noch aus seiner Jugend. Schon ihre Väter hätten zusammen gearbeitet, berichten die beiden: Alfred Arnz war Unternehmer in Remscheid und im Arbeitgeberverband engagiert, Dr. Heinz-Ulrich Roth erstellte für dessen Firma als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer die Abschlüsse.

Durch das größere Team können auch größere Projekte in Angriff genommen werden

So fanden die drei unter dem Dach der vor acht Jahren gegründeten Unternehmensberatung zusammen. Sie habe wegen der hohen Nachfrage Unterstützung gebraucht, sagt Dr. Myriam Roth: „Und das ist natürlich auch vom Know-how her eine tolle Ergänzung.“ Auch weil jeder eine eigene, durch den persönlichen Werdegang geprägte Sichtweise einbringt: Der studierte Wirtschaftsingenieur Jan Peter Arnz hat einige Jahre in Asien gearbeitet, er bringt internationale und Vertriebserfahrung mit. Dr. Myriam Roth nimmt sich bei neuen Mandaten gerne als erstes die Kalkulationen und die Liquiditätsplanung vor. Während ihr Mann zunächst ein Blick auf die Bestände wirft.

Hinzu komme, dass man zu dritt einfach mehr leisten könne. Interimsgeschäftsführungen zu übernehmen sei für sie allein gar nicht möglich gewesen, nennt Dr. Myriam Roth ein Beispiel. Und auch der Verkauf einer indischen Firma, den man derzeit begleite, hätte ein Ein-Personen-Unternehmen schnell an den Rand seiner Leistungsfähigkeit gebracht.

Noch wichtiger seien aber Punkte wie Vertrauen und Glaubwürdigkeit, sind sich die drei einig. „Wir gucken da hin, wohin niemand hingucken möchte“, sagt Dr. Oliver Roth. Das müsse der Kunde erstmal zulassen. Es gehe darum, Schwachstellen aufzudecken, das Geschäftsmodell auf dessen Zukunftsfähigkeit zu überprüfen, sagt seine Frau.

Mittelständischen Unternehmen können sie mit der eigenen Erfahrung weiter entwickeln

Gerade Mittelständler hätten oft keine eigene Abteilung für Business Development. „Das können wir übernehmen.“ Auch bei Unternehmen in Schieflage, schließlich ist die promovierte Betriebswirtschaftlerin auch noch Lehrbeauftragte für Unternehmensrestrukturierung an der Universität Heidelberg. Lieber aber noch bei gesunden Unternehmen.

Und wenn man dann Veränderungen anstoße, dann sei es gut, wenn „jemand dabei ist, der das schon mal im eigenen Unternehmen mitgemacht hat“, ist die Firmengründerin überzeugt. „Wir können jetzt wirklich immer sagen, dass wir wissen, wie es geht.“ Oder wie es ihr Mann ausdrückt: „Wir sind dafür nicht auf ChatGPT angewiesen.“

Mehr Themen der Bergischen Wirtschaft.