„Bergische Macher“: So wollen Jungunternehmer sich Gehör verschaffen

Podcast

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Manuel Böhnke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Manuel Böhnke schließen

Christian Kern, Kreissprecher der Solinger Wirtschaftsjunioren, ist zu Gast im Podcast „Bergische Macher“.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. 2018 hat Christian Kern den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Seinerzeit übernahm der IT-Systemelektroniker und Diplom-Betriebswirt die Möller Telekommunikation Solingen GmbH. „Da prasseln diverse Dinge auf einen ein“, erinnert sich der 38-Jährige. Beim Zurechtfinden in der neuen Rolle halfen dem Burger viele Gespräche, die er bei den Wirtschaftsjunioren führte. Einen „riesen Schritt“ habe er dadurch persönlich gemacht.

+ Christian Kern, Kreissprecher der Solinger Wirtschaftsjunioren, ist Gast in unserem Podcast. © Manuel Böhnke

2021 verkaufte Christian Kern sein Unternehmen an die Langenfelder TKD-Gruppe, vor allem aus zeitlichen Gründen. Dort kümmert er sich weiterhin um die Entwicklung seiner früheren Firma. Auch den Wirtschaftsjunioren ist er treu geblieben. Seit Mitte Januar führt er den Solinger Kreis an.

Kern ist der 19. Gast im Format „Bergische Macher“. Im Wirtschaftspodcast der B. Boll Mediengruppe spricht er unter anderem über . . .

. . .die Wirtschaftsjunioren:

Der Verein versteht sich als Netzwerk junger Unternehmer und Führungskräfte. Eine elitäre Verbindung? Nein, betont Kern. Die Zusammenarbeit sei bei aller Ernsthaftigkeit „sehr locker, familiär, witzig und spaßig“.

Derzeit zählt der Solinger Kreis, der 2023 70-jähriges Bestehen feiert, 29 aktive sowie 74 passive Mitglieder, die die Altersgrenze von 40 Jahren überschritten haben. Hinzu kommen 15 Interessenten. Gewissermaßen sei der Verein wegen des Erfahrungsaustauschs und Wissenstransfers eine „Starthilfe in das unternehmerische Leben“. Gleichzeitig setzen sich die Mitglieder ehrenamtlich für ihre Stadt ein. In Solingen gibt es vier Arbeitskreise: Schule und Wirtschaft, Standortmarketing, Politik sowie Betriebsbesichtigungen, Seminare und Informationsveranstaltungen.

. . . seine Pläne als Kreissprecher:

Einerseits möchte der 38-Jährige dem Vereinsleben nach den Corona-Einschränkungen neuen Schwung verleihen. Auch Bewerbungstrainings und weitere Projekte mit Schülerinnen und Schülern sollen 2023 im Fokus stehen. Einen Schwerpunkt möchte Christian Kern außerdem auf das Thema Politik legen.

. . . politische Ziele:

Der Solinger wünscht sich, dass es den Wirtschaftsjunioren in Remscheid, Solingen und Wuppertal gelingt, sich Gehör zu verschaffen und wahrgenommen zu werden: „Man soll sehen, dass es hier eine junge Wirtschaft gibt, die sich Gedanken macht.“ Den Unternehmen werde viel abverlangt – „dafür dürfen wir auch etwas verlangen“. Er erwarte von den Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik mehr Transparenz, Weitsicht und wirtschaftsnahes Denken. Das bedeutet nicht, dass alle Entscheidungen im Sinne der Firmen fallen müssen. Vielmehr wünscht sich Kern, dass die Städte verstärkt unternehmerisch handeln. Fördertöpfe auszuschöpfen ohne zu wissen, wie man das umgesetzte Projekt unterhalten kann, sei ein Beispiel, wie es nicht geht. „Aus unternehmerischer Sicht versteht man das Handeln nicht immer“, betont der Solinger.

. . . das bergische Miteinander:

Der Outlet-Streit hat das bergische Miteinander belastet. Wie hat es sich entwickelt, seitdem die Differenzen beigelegt sind? Nicht gut genug, findet Christian Kern. Die Region habe mit ihrer zentralen Lage, der guten Anbindung und dem breiten Portfolio an Unternehmen sehr gute Voraussetzungen. Die müsse man nutzen. „Ich wünsche mir, dass sich die Stadtverwaltungen bei vielen Dingen besser absprechen“, sagt Christian Kern. Beispiel: In allen drei Kommunen gebe es Probleme mit defekten Ampeln. Häufig werden provisorisch Leihgeräte angemietet. Sinnvoller wäre es aus Kerns Sicht, wenn Remscheid, Solingen und Wuppertal einen gemeinsamen Bestand an Ersatzanlagen aufbauen würden.

Um Themen wie dieses zu forcieren, planen die Wirtschaftsjunioren, 2023 in den bergischen Großstädten stärker zusammenarbeiten.

Podcast „Bergische Macher“

Rubriklistenbild: © Manuel Böhnke