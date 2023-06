„Bergische Macher“: Die Jugend in Solingen prägte seine Karriere

Podcast

Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Telekom, ist im Podcast „Bergische Macher“ zu Gast. Wie wird aus einem unbequemen Schüler einer der erfolgreichsten Manager Deutschlands?

+ In der Bonner Telekom-Zentrale stand Timotheus Höttges (l.) Rede und Antwort. © Philipp Schindera/Deutsche Telekom AG

Bergisches Land. Plötzlich waren die „Bonzen“ pleite. Die Folgen der ersten Globalisierungswelle wurden für den jungen Timotheus Höttges in seinem Widderter Tennisclub sichtbar. Traditionsreiche Solinger Betriebe gingen unter, bedeutsame Familien standen vor den Trümmern ihrer Existenz. „Das hat mich beschäftigt“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG. Wie lässt sich ein solcher Niedergang verhindern? Bis heute treibt den 60-Jährigen diese Frage um.

Mit Höttges ist einer der wichtigsten deutschen Manager im Format „Bergische Macher“ zu Gast. Im Wirtschaftspodcast der B. Boll Mediengruppe erklärt der gebürtige Solinger, welche Rolle das Aufwachsen in der Klingenstadt für seine Karriere gespielt hat.

„Das war eine wilde, sehr freiheitsliebende, eine sehr kreative und mich prägende Zeit“, sagt er. Ja, er habe sich für Naturwissenschaften interessiert, war Mitglied der Informatik-AG. Doch Höttges war kein Nerd, eher unbequem, engagierte sich in der Schülervertretung des August-Dicke-Gymnasiums, spielte als Pianist der Band Tagtraum politische Lieder und gewann den Solinger Lyrik-Wettbewerb.

In seiner Abizeitung stand bei Berufswunsch: Vorstandsvorsitzender

Dialektik und Debatten standen auf der Tagesordnung. „Wir waren durchaus revolutionärer als unsere Kinder das heute sind. Ich hatte kontinuierlich Konflikte in meinem Elternhaus“, erzählt Timotheus Höttges. Diese Zeit habe seine Persönlichkeit geformt – bis heute versuche er, Themen ganzheitlich zu betrachten und zu verstehen.

Diese Analytik machte sich früh bemerkbar. Höttges beobachtete, wie mit Wrangler und McDonald’s die ersten US-Marken nach Deutschland schwappten. Das Marketing dahinter faszinierte ihn. Um den Mechanismen auf den Grund zu gehen, wollte er Wirtschaftspsychologie studieren, entschied sich nach dem Zivildienst an der Wilhelm-Hartschen-Schule jedoch für Betriebswirtschaftslehre in Köln.

Kurz zuvor ereignete sich eine Anekdote, die von Höttges’ Sendungsbewusstsein und Machtstreben zeugt. In seiner Abizeitung vermerkte er „Vorstandsvorsitzender“ als Berufswunsch. Vorstellungen von den Aufgaben eines Managers? Seinerzeit kaum vorhanden. Aber: „Ich hatte immer den Anspruch, in meinem Leben etwas Besonderes zu erreichen, etwas zu hinterlassen, was relevant ist.“

Die Zielstrebigkeit zahlte sich aus – und die Herausforderungen im Job locken noch heute

Damit ist der 60-Jährige nicht allein, dennoch schaffen es nur die wenigsten an die Spitze eines Dax-Konzerns. Um das zu erreichen, müsse man sich seiner Ziele bewusst sein – bis heute eine seiner Maximen. Gleichzeitig betont er: „50 Prozent von allem, was sie tun, sind abhängig von Glück.“ Fortune, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, hilfreiche Menschen zu treffen.

Nach seinem Abschluss zog es Timotheus Höttges in die Unternehmensberatung, 1992 ging er zur VIAG AG, trieb deren Fusion mit der VEBA AG zu Eon voran. 2000 wechselte er als Geschäftsführer Finanzen und Controlling zu T-Mobile Deutschland, später in den Vorstand von T-Mobile International. 2006 wurde er an die Spitze des Konzerns berufen – zunächst zuständig für T-Home, ab 2009 für Finanzen und Controlling. Seit 2014 ist er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG.

Der Konzern habe es immer gut mit ihm gemeint, sei ein Stück weit zu seiner Familie geworden. Zwar sind Höttges’ Tage lang, die Themen komplex. Doch gerade deshalb liebe er seinen Job – Herausforderungen, Abwechslung, das Privileg, „dass ich jeden interessanten Menschen auf dieser Welt treffen kann“.

Wie er es schafft mit dem Druck umzugehen

Die Arbeit gebe ihm „enorm viel zurück“. Gleichzeitig hat die Telekom in der Ära Höttges eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Weltweit bedient der Konzern im Mobilfunk rund 290 Millionen Menschen, beschäftigt rund 210.000 Mitarbeiter. 2022 lag der Umsatz bei 114,4 Milliarden Euro, der Börsenwert beträgt 104 Milliarden Euro. Zudem gilt die Deutsche Telekom als wertvollste Unternehmensmarke Europas, rangiert global auf Rang elf.

Timotheus Höttges weiß nicht zuletzt wegen seiner Erfahrungen aus dem Widderter Tennisclub, welche Verantwortung mit seiner Position einhergeht. Vor einigen Jahren ließ eine Äußerung des Solingers den Aktienkurs der Telekom um mehr als zehn Prozent einbrechen. Wie geht man mit diesem Druck um? „Das Beste ist, eine gewisse Erdung zu halten und immer eher kritisch und hart mit sich ins Gericht zu gehen, anstatt sich in seinen Erfolg zu verlieben.“

Darüber hinaus brauche es Ausgleich im Privatleben. Der 60-Jährige spielt Golf, treibt viel Sport, achtet auf gesunde Ernährung und guten Schlaf. Unlängst erfüllte er sich einen Lebenstraum: Höttges nahm sich eine dreiwöchige Auszeit, um mit einem Segelboot den Atlantik zu überqueren.

Timotheus Höttges will noch Pläne bei der Telekom umsetzen

Theoretisch könnte der Solinger den Fokus vollständig aufs Privatleben legen. Als Vorstandsvorsitzender bezieht er eine Vergütung in Millionenhöhe. Gedanken über den Ruhestand mache er sich derzeit jedoch wenig. 2021 hat er seinen Vertrag vorzeitig bis Ende 2026 verlängert. „Ich habe ein Bild von der Telekom im Kopf, was ich noch fertig machen möchte“, sagt er.

Es scheint, als treibe Timotheus Höttges vor allem das Streben nach Vollkommenheit an. Gerne würde das frühere Jugendband-Mitglied für einen Tag in die Haut eines Konzertpianisten schlüpfen, um zu spüren, „wie sich Perfektion anfühlt“. Beruflich habe er diesen Zustand nie erreicht.

Timotheus Höttges ist im Podcast „Bergische Macher“ zu Gast. Die Episode mit dem Telekom-Chef ist ab sofort abrufbar. Auf Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer und Youtube sind auch die vorherigen Folgen zu finden.

Rubriklistenbild: © Philipp Schindera/Deutsche Telekom AG