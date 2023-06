Weiterbildung rückt zunehmend in den Fokus

Angebote zur Qualifizierung sind von der Unternehmensgröße abhängig. Im Bergischen steht man Weiterbildungen etwas verhalten gegenüber.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Vor gut 50 Jahren tauchte der Begriff des Lebenslangen Lernens im sogenannte Faure-Bericht der Unesco auf. Die Ansicht, dass das in Schule und Ausbildung erworbene Wissen nicht reicht, um ein ganzes Berufsleben erfolgreich zu gestalten, hat sich seither längst etabliert. „Der Bedarf an Weiterbildung wird immer größer“, hat Andrea Vetter, Referentin für Aus- und Weiterbildung bei der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK), beobachtet. Die Nachfrage nach Kursen steige, die Zahl der Teilnehmer bei den Prüfungen, die die Kammer abnimmt, auch. Allerdings seien dabei Beschäftigte in großen Firmen im Vorteil, so Vetter: „Kleine und mittelständische Unternehmen tun sich da schwer.“

Das belegen bundesweite Zahlen. Alle fünf Jahre erhebt das Statistische Bundesamt Destatis das Weiterbildungsverhalten deutscher Firmen. 2020 meldete man die „bisher höchste gemessene Teilnahmequote“, zugleich stieg auch die Weiterbildungsdauer: von durchschnittlich 22 Stunden im Jahr 2015 auf nun 28 Stunden. Doch stellten die Statistiker auch fest: „Das Weiterbildungsangebot ist abhängig von der Unternehmensgröße.“ So hätten 95 Prozent der Firmen mit 1000 oder mehr Mitarbeitern entsprechende Angebote gemacht. Bei den Arbeitgebern mit zehn bis 19 Angestellten sei es nur knapp mehr als die Hälfte gewesen.

Dass der bergische Mittelstand dem Thema zumindest teilweise kritisch gegenübersteht, bestätigt auch Serdar Üyüklüer, Geschäftsführer der IG Metall Remscheid-Solingen. Gerade Weiterbildungen, die sich Arbeitnehmer selber aussuchen, bei denen der Nutzen für die Firma teilweise nicht direkt erkennbar sei, seien oft nicht gerngesehen, berichtet er. Und nennt ein Beispiel: „Bestimmt die Hälfte unserer Mitglieder, die sich mit Fragen zum Bildungsurlaub bei uns melden, berichten von einem Disput deswegen mit ihrem Chef.“

Unternehmen befürchten Abwanderung höher qualifizierter Arbeitskräfte

Hauptgrund sei wohl, dass der jeweilige Mitarbeiter in dieser Zeit als Arbeitskraft fehlt, vermutet Üyüklüer: „Da wird ein Mensch bezahlt, der dann eine Woche nicht da ist.“ In vielen Fällen liege das noch nicht einmal am Unternehmen oder dessen Führung, sondern am jeweiligen direkten Vorgesetzten, ist er überzeugt. Einigen Abteilungsleitern sei wohl der aktuelle Betrieb wichtiger als die langfristige Entwicklung von Unternehmen und Mitarbeitern.

Ein weiterer Grund, gerade in kleineren Unternehmen, könnte auch die Sorge sein, dass der dann höher qualifizierte Mitarbeiter sich einen neuen Job sucht, hat der Gewerkschafter beobachtet: „Das ist da nicht gerngesehen.“ Welche Blüten das treiben kann, davon weiß IHK-Referentin Andrea Vetter zu berichten. Einige Weiterbildungsteilnehmer seien nicht nur in ihrer Freizeit, sondern sogar heimlich dabei, sagt sie: „Die bitten uns, bloß nicht in der Firma anzurufen, wenn es irgendwelche Fragen gibt.“

Dabei würde wohl kaum jemand den grundsätzlichen Nutzen solcher Qualifizierungen abstreiten, betonen Vetter und Üyüklüer unabhängig voneinander. Trotzdem scheitere es manchmal in der Praxis, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Darauf reagiere man als IHK unter anderem, indem man das Thema zunehmend in den Fokus rückt, sagt Andrea Vetter. Die nächste der halbjährlich stattfindenden Ehrungen erfolgreicher Absolventen habe man zum Beispiel in die Bergische Expo im September integriert. Um damit noch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen.

Arbeitgeber können für Fachkräfte interessanter werden

Auch Gewerkschafter Üyüklüer setzt aufs Marketing. Bei den eigenen Kursen der IG Metall habe man eine Verdopplung der Teilnehmer erreicht, indem man das Thema gezielt in den Betrieben angesprochen hat, berichtet er. Gerade das Thema Bildungsurlaub sei nur wenigen bekannt: „Das wird in den Betrieben kaum gelebt.“

Dabei würden die Firmen nicht nur profitieren, weil ihre Mitarbeiter Neues lernen, mal was anderes sehen und motiviert zurückkommen, sagt der IGM-Geschäftsführer. Der Bereich Weiterbildung sei in Zeiten des Fachkräftemangels auch geeignet, um als Arbeitgeber interessanter zu werden. „Die Firmen werben mit so vielen Sachen wie zum Beispiel der Vier-Tage-Woche“, sagt Serdar Üyüklüer. „Warum nicht mal mit fünf Tagen Bildungsurlaub pro Jahr, bezahlt vom Arbeitgeber?“

