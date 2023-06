IHK bei landesweitem Nachfolgepool dabei

Kammern bündeln ihre Kräfte, um Unternehmer und Interessenten zusammenzubringen.

Bergisches Land. Die Bergische IHK verstärkt ihre Aktivitäten im Bereich Unternehmensnachfolge. Zusammen mit anderen Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen hat man die bereits vorhandenen Nachfolgeangebote zu einem landesweiten Pool zusammengelegt.

„Bis Ende des Jahrzehnts bleibt es eine große gesellschaftliche Herausforderung, genügend Nachwuchs an die Spitze der Unternehmen zu bringen, um den Bestand an Firmen zu sichern“, sagt Thomas Grigutsch, verantwortlicher Geschäftsführer in der Bergischen IHK für den Bereich Starthilfe und Unternehmensförderung. „Die Zahlen sind beunruhigend. Das Nachfolgeproblem betrifft die gesamte Wirtschaft.“

Besorgniserregend: Gründerjahrgänge schrumpfen

Dabei seien gleich zwei Entwicklungen besorgniserregend: Zum einen schrumpfen die klassischen Gründer-Jahrgänge der 25- bis 45-Jährigen seit Jahren. Zum anderen wollen immer weniger Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten und das Familienunternehmen übernehmen.

Der neue landesweite Nachfolge-Pool soll nun abgebende Unternehmer und Interessenten vertraulich zusammenbringen. „Durch die bezirksübergreifende Unterstützung erhöhen sich die Erfolgschancen“, sagt IHK-Experte André Scheifers. Er steht für Fragen rund um den Bereich zur Verfügung, unter Tel. 0202- 2490240 oder per E-Mail an a.scheifers@bergische.ihk.de. wey