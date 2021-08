Qualitätsschmiede erfüllt höchste Ansprüche

Innovationspreis

+ © dirostahl Das Remscheider Unternehmen Dirostahl ist in der Branche führend im Bereich des Freiformschmiedens. Mit rund 490 Mitarbeitern werden Schmiedestücke von zehn Kilogramm bis 35 Tonnen Gewicht und – als Spezialität – nahtlose Ringe bis 3,5 Meter Durchmesser produziert. © dirostahl

Innovationspreis der Mittelstandsvereinigung: Der RGA stellt die Finalisten vor – heute das Familienunternehmen Dirostahl.

Von Joachim Dangelmeyer

Wer gewinnt den Innovationspreis der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU Remscheid? Am 26. März verleihen die Unternehmer den ersten MIT-Award für „erfolgreich umgesetzte Innovationen in wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder ökologischer Hinsicht“, wie es in der Ausschreibung formuliert wurde. Inzwischen hat die Jury drei Finalisten ermittelt, die der RGA wöchentlich auf seiner Seite Bergische Wirtschaft vorstellt. Wer Gewinner wird, entscheidet am 26. März das Publikum auf dem Frühjahrsempfang der MIT.

Einer der Kandidaten ist „Dirostahl“, eines der ältesten und traditionsreichsten Unternehmen Remscheids. Bis ins 16. Jahrhundert reicht die Firmengeschichte zurück. Seine Wurzeln hat das Unternehmen in den wassergetriebenen Schmiedekotten im Bergischen Land. Und nahezu alle männlichen Vorfahren des heutigen Firmeninhabers Manfred Diederichs waren Hammerschmiede. Anfang des 20. Jahrhunderts verlegte der Betrieb mit damals 20 Mitarbeitern seinen Standort vom Marscheider Bachtal nach Lüttringhausen. Dort residiert das Familienunternehmen heute noch – als Spezialist für Freiformschmieden mit modernster Anlagentechnik.

Für Windkraft-Getriebe gelten höchste Qualitätsanforderungen

Dass ein Betrieb der „Old Economy“ am Hochlohnstandort Deutschland sich gegen weltweite Konkurrenz behaupten kann, hat einen einfachen Grund: Qualität. „Wir sind gerade von unserem Großkunden Siemens mit einem Innovationspreis ausgezeichnet worden“, sagt Geschäftsführer Roman Diederichs. Für die Getriebe der Siemens-Windkraftanlagen liefert Dirostahl nämlich die Planetenräder. Und bei denen gelten höchste Qualitätsanforderungen. Diederichs: „Ein Getriebewechsel bei einem Offshore-Windrad kostet etwa zwei Millionen Euro.“ Deshalb müssten die Getrieberäder strengsten Anforderungen genügen – wie eben die nahtlos gewalzten Dirostahl-Ringe als Rohlinge. Davon hat sich Siemens vor Ort überzeugt. Es sei nicht alltäglich, dass ein Weltkonzern zu einem Mittelständler komme, sagte Diederichs.

+ Das Familienunternehmen blickt auf eine lange Schmiede-Tradition zurück. Die Ursprünge reichen bis ins 16. Jahrhundert. © dirostahl

Kernstück der Qualitätssicherung ist eine vollautomatische Ultraschall-Prüfanlage, die auch Fehler im Material, die kleiner als ein Millimeter sind, erkennen und dokumentieren kann – und das bei Zahnrädern, die mehrere hundert Kilogramm wiegen. Das verschafft dem Remscheider Unternehmen zusammen mit seiner „Paradedisziplin nahtloses Walzen“ den entscheidenden Vorsprung. „Das Unternehmen beschäftigt rund 30 Mitarbeiter allein in der Qualitätssicherung, das ist bemerkenswert“, sagt MIT-Vorsitzender Alexander Lampe.

Aber auch in ökologischer Hinsicht konnte Dirostahl die MIT-Jury überzeugen: Speziell für das Schmieden, Walzen und Wärmebehandeln der Ringe wurde ein integrierter Anlagenverbund geschaffen, der besonders energieeffizient und umweltschonend ist. Dabei wird – vereinfacht ausgedrückt – die Abwärme aus einem Fertigungsschritt für den Hitzebedarf bei einem anderen Prozess eingesetzt. Diederichs: „So erreichen wir kürzere Durchlaufzeiten und eine hohe Energieeinsparung.“

Noch etwas zeichnet das Familienunternehmen aus: die große Verbundenheit zu seinen Mitarbeitern. Das Personal bleibt an Bord, auch wenn es konjunkturell schlecht läuft. Mit Kurzarbeit habe man so schon „einige echt schlechte Jahre“ abfedern können, sagt Diederichs. Dafür habe man die qualifizierten Leute aber auch sofort wieder zur Verfügung, wenn es mit der Auftragslage wieder aufwärts gehe.