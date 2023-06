QSZ: Remscheider Dienstleister erweitert sein Angebot

Größte Maschine ihrer Art in Europa.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Sie ist die größte ihrer Art, die bisher nach Europa geliefert wurde. Und sie steht seit kurzem im Remscheider Ortsteil Bergisch Born. Die Qualitäts-Säge-Zentrum (QSZ) GmbH hat eine Vertikal-Fräsmaschine des Typs VF-12 des amerikanischen Herstellers Haas angeschafft. Die mehr als neun Meter lange Maschine, auf der Werkstücke bis vier Meter Länge bearbeitet werden können, bildet mit vier kleineren das Rückgrat der neuen Fräsabteilung, die das Remscheider Unternehmen derzeit aufbaut. Mit Erfolg, wie Geschäftsführer Andreas Becker berichtet: Die Auftragssituation sei wenige Wochen nach Inbetriebnahme bereits sehr gut. „Die Dienstleistung Fräsen wird derzeit überall nachgefragt.“

„Sägen ist die eine Sache, die Logistik eine ganz andere.“

Mit der neuen Abteilung, die in einer 1200 Quadratmeter großen Halle wenige hundert Metern vom Firmensitz entfernt entsteht, erweitert QSZ sein Angebotsspektrum. 2006 aus dem Bergischen Säge-Zentrum hervorgegangen übernimmt die Firma die Beschaffung, die Logistik und den Zuschnitt von Stählen und anderen Metall-Werkstoffen für ihre Kunden in ganz Europa, darunter Stahlwerke, Schmieden und Maschinenbauunternehmen. Zum Beispiel, wenn die Volumina der Kunden die Anschaffung eigener Sägen nicht rechtfertigen. Aber auch wenn die den Bereich komplett auslagern wollen.

„Sägen ist die eine Sache, die Logistik eine ganz andere“, sagt Becker. Es gehe darum, das richtige Material zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu liefern. Dank optimierter Abläufe und jahrelanger Erfahrung helfe das QSZ seinen Kunden dabei, deutlich flexibler zu werden. Bestellungen direkt beim Stahlwerk hätten einige Monate Vorlaufzeit, nennt Becker ein Beispiel. Bei seinem Unternehmen könne der Kunde Stückzahlen und Maße der Zuschnitte auch noch eine Woche vor Liefertermin anpassen. Grundlage dafür seien unter anderem langjährige Kooperation mit Walzwerken: „Es kommt vor, dass die Profile, die bei uns ankommen, noch warm sind. Da finden sich Brandspuren in den Unterleghölzern.“

Bis zu 100.000 Tonnen Material schleuse man so pro Jahr durch die mehr als 10.000 Quadratmeter große Werkshalle, die man 2011 bezog, berichtet Betriebsleiter Thorsten Blasberg: „Dies bedeutet, dass wir jeden Monat mindestens einmal die Müngstener Brücke zersägen.“ An manchen Tagen fertige man 20 Sattelzüge und mehr ab, rund 50 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen derzeit.

Die Idee für die Fräsabteilung sei bei der Suche nach neuen Geschäftsfeldern entstanden, sagt Andreas Becker. Gespräche mit bestehenden Kunden hätten gezeigt, dass Nachfrage bestehe, durch Zufall sei man auf die frei werdende Produktionshalle in unmittelbarer Nähe gestoßen. „Also haben wir die Maschinen bestellt.“ Um Ostern herum kamen die ersten, inzwischen stehen drei. Zwei weitere sollen bald folgen. Mit Alexander Piperato, zuvor beim Remscheider Motorenbauer AVL Schrick tätig, heuerte im Mai der Leiter des neuen Fräszentrums an.

Für die Maschinen des Herstellers Haas Automation aus dem kalifornischen Oxnard, den man außerhalb der Branche auch als Sponsor eines Formel-1-Teams kennt, habe man sich unter anderem wegen der leichten Bedienbarkeit entschieden, erklärt Andreas Becker. Darüber hinaus ermöglichten es die amerikanischen Maschinen, einen Teil der Qualitätssicherung quasi mit in den Produktionsvorgang zu integrieren. Die Bauteile würden bereits in der Maschine ausgemessen und die Daten nicht nur automatisch dokumentiert, sondern bei Bedarf auch an den Kunden übermittelt.

Was als neues Angebot bereits erfolgreich angelaufen ist, soll in Zukunft weiter ausgebaut werden, sagt Becker: „Die Idee ist, daraus ein Fräszentrum zu machen.“ Geplant sei eine Kooperation mit dem Hersteller der Maschinen, einem Schweizer Werkzeughersteller und einem Bildungsträger aus Wuppertal.

Hintergrund

Fräsen ist als Spanen mit einer kreisförmigen Schnittbewegung definiert. Anders als beim Drehen, bei dem sich das Werkstück um die eigene Achse dreht, rotiert dabei also das Werkzeug. Während Drehmaschinen wie viele andere Werkzeugmaschinen auch während der Industrialisierung in Großbritannien entwickelt wurde, gilt Fräsen als eine amerikanische Erfindung. Die erste nachweisbare Maschine stammt vom amerikanischen Ingenieur Eli Whitney.