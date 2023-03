Pralinen sind für Pauline Decker Kunst, Lust und Beruf

Seit November 2022 ist die 19-Jährige mit ihrer Manufaktur „Schock!olade“ selbstständige Unternehmerin.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Solingen. Wenn Pauline Decker in ihrer Küche arbeitet, vergisst sie Raum und Zeit. Verschiedene Schokoladen zum Schmelzen zu bringen, aus völlig unterschiedlichen Zutaten eigene Geschmackskompositionen zu kreieren sowie Füllungen und „Schalen“ miteinander zu spannenden Erlebnissen für die Zunge zu kombinieren – all das macht ihr ungeheuer viel Freude. Unter dem Titel „Schock!olade“ stellt die 19-Jährige Pralinen her.

Klassische Sorten wie Himbeere, Salzkaramell und Pistazie stehen neben Exoten wie Schwarzem Sesam, Passionsfrucht-Wodka und Limette-Cheesecake – nur einige Beispiele für den nahezu unendlich scheinenden Ideenreichtum von Pauline Decker. Seit ihrer Kindheit schwärmt sie für Desserts und Schokoladen.

„Meine Eltern hatten immer ein Faible für gutes Essen und sind mit uns vier Kindern gerne in Sterne-Lokale gegangen“, erzählt die Schokoladen-Künstlerin. „Mich haben damals schon besonders die Desserts fasziniert, ihre filigrane Raffinesse bei Aussehen und Geschmack.“ So habe sie schon als Teenager angefangen, zu backen und aufwendige Torten herzustellen. „In den Corona-Lockdowns habe ich mir dann autodidaktisch Pralinenherstellung beigebracht.“

In der Pralinen-Hochburg Belgien perfektionierte sie ihr Können

Mit beeindruckendem und überzeugenden Ergebnis. Dabei waren ihr sowohl Fachliteratur Hilfe als auch Video-Tools im Internet. Und Hartnäckigkeit: „Ausprobieren, verwerfen, wieder ausprobieren“, sagt Decker lächelnd. Schließlich perfektionierte sie ihr Können durch ein Intensiv-Praktikum in einer Antwerpener Chocolaterie. Seit dem vergangenen Jahr darf sie sich nun „Pralinen-Konditorin“ nennen. „Man kann auch ohne offiziell-klassische Ausbildung in diesem Beruf arbeiten, wenn man bei der Innung eine für solche Fälle vorgesehene Ausnahmeregelung beantragt und eine mehrtägige Prüfung ablegt. Das habe ich getan.“

Dem Start ihrer eigenen kleinen Manufaktur stand nun nichts mehr im Wege. In der unteren Wohnung ihres mehrstöckigen Elternhauses hat sie sich inzwischen einen funktionalen und von offizieller Seite abgenommenen Arbeitsplatz eingerichtet, in dem sie die bei ihr eingegangene Bestellungen produziert und im Anschluss liebevoll in passenden und sorgfältig ausgewählten Kartonagen verpackt. Ihre Internetseite führt zu ihrem Online-Shop. „Inzwischen arbeite ich zudem mit mehreren Solinger Geschäften und einem Café in Köln zusammen, die meine Produkte im Sortiment haben“, berichtet Pauline Decker.

„Nebenher“ ist sie zudem in den letzten Zügen ihres Bachelor-Studiums für Sportmanagement in Köln, das sie 2020 nach dem Abitur an der August-Dicke-Schule begonnen hat. „Das war eher eine Notlösung für mich, weil meine Pläne für ein Auslandsjahr nach dem Abi wegen der Corona-Pandemie nicht umsetzbar waren.“ Inzwischen stehe für sie fest, dass sie diesen Weg nach der Bachelorarbeit nicht weiterverfolge wolle.

So ist sie derzeit glücklich mit ihren Pralinen, deren Herstellung sie als optimale Mischung aus Kunst, Lust und Beruf empfindet, und freut sich immer wieder neu über die vielfach begeisterten Rückmeldungen ihrer Kunden – aber auch auf die Zeit für sich selbst beim Austüfteln neuer Geschmacksvariationen.

Weitere Informationen: www.schock-olade.de