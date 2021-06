Im andalusischen Olivenöl steckt viel Liebe

Serie „Ich bin mein eigener Chef“

Andrés Martínez' Leidenschaft gilt dem Olivenöl aus seiner Heimat. Neben den Sorten „Premium", „Verde" und „Suave" gibt es auch eine Bio-Version. Die 250-ml-Flaschen kosten 9,50 Euro, 500 ml sind für 14,50 Euro erhältlich.

WERMELSKIRCHEN Andrés Martínez und seine Familie vertreiben das hochwertige Naturprodukt aus ihrer Heimat. Dort hat der Opa den Grundstein gelegt.

Wenn Verkäufer behaupten, dass viel Liebe in ihrem Produkt steckt, dann handelt es sich dabei meist nur um eine Marketing-Strategie. Bei Andrés Martínez und seiner Familie ist das anders. Unter dem Namen „Olandalus“ vertreiben sie hochwertiges Olivenöl aus ihrer südspanischen Heimat, der Provinz Granada im südöstlichen Teil Andalusiens. Piñar heißt das Dorf. Auf rund 950 Höhenmetern und in der Gebirgskette Montes Orientales gelegen, bietet es optimale klimatische Bedingungen für den Olivenanbau.

Das erkannte vor über 50 Jahren auch Martínez’ Opa Manuel. Er ist nicht nur einer der Gründe dafür, dass man dem Enkel, der in Wermelskirchen-Kolfhausen lebt, seine Leidenschaft zum Olivenöl abnimmt. Sondern Manuel war es auch, der begann, eine Plantage mit heute 1000 Olivenbäumen anzubauen. 1981 war er zudem Mitbegründer der Cooperativa Santa Monica, der Genossenschaft der ansässigen Olivenbauern, die schließlich eine Öl-Mühle für die Region baute.

„Ich bin die dritte Generation meiner Familie, die ins Olivenöl-Geschäft eingestiegen ist“, sagt Andrés Martínez und erinnert sich, wie er als Kind während der Erntezeit zwischen den Bäumen auf der Plantage umherlief.

Den letzten Impuls dafür, dass der heute 36-Jährige die Familientradition fortsetzt, gab in gewisserweise ebenfalls die Liebe – genauer: seine Hochzeit mit Ehefrau Jessica vor zwei Jahren. „Wir hatten uns in Granada verlobt. Nun waren wir auf der Suche nach einem Thema für unsere Hochzeit“, erklärt Martínez. Und was hätte da näher gelegen als Dekoration mit Bezug auf die Olivenplantage in Andalusien? „Das fand großen Anklang. Vor allem das Olivenöl, das wir als Geschenke an die Gäste verteilten“, erzählt Martínez. „Wo hattet Ihr dieses Öl her?“ sei im Anschluss die meistgestellte Frage gewesen.

Die Sorten eignen sich für unterschiedliche Gerichten

Der Grundstein für den Vertrieb von „Olandalus“ in Deutschland war damit gelegt. Andrés Martínez fungiert als Geschäftsführer des hiesigen Unternehmenszweigs. „Aber mir ist wichtig, dass die ganze Familie mitmacht“, betont der 36-Jährige, dessen Onkel heute noch Vorsitzender der Cooperativa Santa Monica ist. Und noch eines ist ihm und seinen Mitstreitern wichtig: „Wir bringen hochwertiges Olivenöl an den Mann.“

Dafür wird bereits in Andalusien gesorgt. Die Oliven werden dort gepflückt und noch am selben Tag gemahlen, das Öl also unmittelbar nach der Reife produziert. „Oliven, die auf den Boden gefallen sind, werden aussortiert. Sie erhöhen sonst den Säuregehalt“, betont Martínez. Über das Öl aus seiner Heimat spricht er wie andere über guten Wein. Das hat seinen Grund: Tatsächlich haben die drei kaltgepressten „Olandalus“-Sorten unterschiedliche Geschmacksnoten, Würzegrade und passen entsprechend mal mehr, mal weniger zu einem Gericht.

„Das ,Olandalus Premium’ ist unser Allrounder“, sagt Martínez. Eine leichte Bitternote und Würze sind charakteristisch, so dass sich das Öl aus der Olivensorte Picual bei Salaten und rustikalen Gerichten anbiete. Martínez: „Es hat ein fruchtiges Aroma mit einer Note von Holz und frisch geschnittenem Gras“. Zudem sei es zum Erhitzen geeignet. Etwa zum Zubereiten von Fleisch, Bolognese oder Bratkartoffeln.

Ebenfalls von der Picual-Olive ist das „Verde“. Acht Wochen früher geerntet als beim „Premium“, ist es schärfer und fruchtiger, eigne sich daher zu Brot, gut gereiftem Käse oder für die finale Würze von gegrilltem Fleisch.

Abgerundet wird das „Küchen-Trio“ von Olandalus durch die Sorte „Suave“. Es wird aus der Arbequina-Olive gewonnen. Geschmacklich gehe es damit in Richtung Apfel und Nuss. Für den deutschen Gaumen eher ungewohnt, empfiehlt Martínez das „Suave“ zu süßen Desserts oder auch zum Träufeln über Vanille-Eis mit Minzblättern.

Erhältlich sind die Öle in Gastronomien wie dem „La Bodega“ in Remscheid, der Fleischerei Nolzen in Lüttringhausen, in Wein- und Feinkostläden oder der Kaffeerösterei Rigano an der Nordstraße. Bald soll es „Olandalus“ auch im Einzelhandel geben. Unter einer Voraussetzung, wie Andrés Martínez betont: „Der Verkäufer muss wissen, wovon er redet und das Öl wertschätzen.“