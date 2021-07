Oberbürgermeister würdigen erfolgreiche Frauen

Frauen in Führungspositionen

+ © Doro Siewert Preisträger, Laudatoren und Organisatoren auf einem Bild: Rund 200 erfolgreiche Frauen erlebten einen unterhaltsamen Abend. © Doro Siewert

Gemeinsam hatten die Stadtspitzen von Remscheid, Solingen und Wuppertal zu einem Empfang geladen. Drei weibliche Vorbilder erhielten einen Preis.

Geballte weibliche Führungskompetenz am Dienstagabend im Kulturzentrum Klosterkirche in Remscheid-Lennep: Dorthin hatten die drei Oberbürgermeister von Remscheid, Solingen und Wuppertal rund 200 Frauen in Führungspositionen zu einem gemeinsamen Empfang geladen.

Organisiert worden war die Veranstaltung vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck „Competentia“. Und die Macher hatten einen beeindruckenden Abend auf die Beine gestellt. Das begann bereits mit dem Vortrag der Philosophin Dr. Rebekka Reinhardt, die unter dem Titel „Kleine Philosophie der Macht (nur für Frauen)“ Formen und Ursachen festgefahrener Rollenbilder aus philosophischer Sicht beleuchtete. Sie ermutigte ihre Zuhörerinnen, sich darin nicht einzuigeln, sondern „den Mut zu haben, das eigene Potenzial deutlich zu zeigen“.

Nachdem anschließend die Wuppertaler Pianistin Olga Riazantceva für musikalische Abwechslung gesorgt hatte, rückten drei Frauen in den Fokus, die manch einer weiblichen Nachwuchskraft im Bergischen zum Vorbild gereichen würden. Die Laudatoren, Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke, sein Solinger Amtskollege Tim Kurzbach sowie die Remscheider Unternehmerin Inga Bauer würdigten die diesjährigen Gewinnerinnen des Preises für „Frauen mit Profil“.

Zum einen war das Selly Wane vom Swane-Café im Wuppertaler Luisenviertel. In der Kategorie „Kreative Lösungen zur eigenen Existenzsicherung“ wurde sie für ihre integrativen Projekte und ihre Arbeit in ihrem Heimatland Senegal ausgezeichnet. Aus Solingen kommt die Gewinnerin des Preises für die „Leitung eines nachhaltigen Projekts für Frauen“: Kerstin Haag, freiberufliche Tagesmutter, erhielt die Auszeichnung für die Gründung einer IG sowie später des Vereins Kindertagespflege Solingen, der die Interessen der Kindertagespflegepersonen in der Stadt bündelt und sie vertritt. „Damit hat sie die Kinderbetreuungssituation in Solingen verbessert. Ein wahrhaft nachhaltiges Engagement“, lobte Solingens OB Tim Kurzbach.

Zu guter Letzt durfte sich auch Bärbel Beck vom Remscheider Modehaus Johann über den Preis als „Vorbildhafte Unternehmerin“ freuen. Neben ehrenamtlichem Engagement schaffe sie es seit Jahren, im schrumpfenden Markt des Einzelhandels mit stetig neuen Ideen zu bestehen, begründete Inga Bauer als Mitglied der Jury die Wahl. tk