Nachhaltigkeit: Betriebe bündeln Kräfte

13 Unternehmen aus dem Städtedreieck gründen Ökoprofit-Klub.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. 13 Unternehmen aus dem Bergischen Land bündeln ihre Bemühungen für Umwelt-, Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit. Sie haben sich einer Mitteilung zufolge zum Ökoprofit-Klub zusammengeschlossen. Das Netzwerk soll dazu beitragen, die gesteckten Ziele schneller zu erreichen, Motivation auf- und Hürden abzubauen. „Angesichts der steigenden Komplexität des Themas Umwelt- und Klimaschutz bedarf es einfach des Austausches mit anderen und des Inputs von ausgewiesenen Fachleuten, um zügig voranzukommen“, erklärt Dr. Andreas Wittmann von der Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG.

Sechs Gründungsunternehmen sind in Remscheid ansässig: August Dohrmann GmbH Bauunternehmung, C. Sulberg Agrisolutions GmbH, FARE – Guenther Fassbender GmbH, Maar & Pick sowie die Robert Röntgen GmbH & Co. KG. Aus Wuppertal ist unter anderem die MKW GmbH dabei, die Hermann Ullrich GmbH & Co. KG ist das bisher einzige Mitglied aus Solingen.

Neue Ökoprofit-Runde startet am 26. Oktober

Alle Betriebe eint, bereits am Projekt Ökoprofit teilgenommen zu haben. Das geförderte Beratungsprogramm richtet sich an Unternehmen, die ihren Arbeitsalltag und ihre betriebliche Prozesse ressourceneffizienter gestalten möchten. Die individuellen Maßnahmen sollen nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel schonen.

Wichtiger Bestandteil von Ökoprofit ist die Vernetzung. Daran knüpft das neue Netzwerk an. Es soll zukünftig zweimal pro Jahr zusammenkommen – bei der Premiere diskutierten die Anwesenden mit Experten über Eigenstrom- und effiziente Wärmeerzeugung. Zudem können Klub-Mitglieder individuelle Beratung der B.A.U.M. Consult GmbH in Anspruch nehmen – beispielsweise zu rechtlichen Fragen sowie zum Beantragen von Fördermitteln.

„Weitere Unternehmen können sich der Initiative anschließen“, betonen die Verantwortlichen. Voraussetzung dafür sei eine erfolgreiche Ökoprofit-Zertifizierung oder der Nachweis einer 14.001-Zertifizierung beziehungsweise EMAS-Validierung.

Der Startschuss für die nächste Ökoprofit-Runde fällt am 26. Oktober. Das Projekt umfasst acht Netzwerktreffen mit Fachvorträgen, Arbeitsmaterialien und branchenübergreifendem Erfahrungsaustausch. Hinzu kommen pro Unternehmen fünf halbtägige Einzelberatungen, um „umweltrelevante Optimierungspotenziale“ zu identifizieren. Darauf aufbauend werden konkrete Maßnahmen zur Umsetzung entwickelt. Bergische Firmen, die an einer Teilnahme interessiert sind, können sich an die für sie zuständige Wirtschaftsförderung wenden. böh