Mut, Leidenschaft und Ideen im neuen Beruf

Ich bin mein eigener Chef

+ © Elisabeth Erbe Birgit Yilmaz lädt für den 30. November zur Eröffnung ein. © Elisabeth Erbe

Birgit Yilmaz war Flugbegleiterin bei Air Berlin. Nach der Pleite übernimmt sie nun ein Kosmetikstudio, berichtet RGA-Mitarbeiterin Elisabeth Erbe.

Tatendrang strahlt die junge Frau aus und freut sich auf ihre baldige Selbstständigkeit. Birgit Yilmaz ist gelernte Frisörin und hat sich nach der Ausbildung zur Kosmetikerin weitergebildet. Direkt im Anschluss machte sie sich mit 21 Jahren selbstständig und arbeitete 8 Jahre als Kosmetikerin bei einem Coiffeur. „Ich wollte dann was Neues beginnen und habe mich einfach als Flugbegleiterin bei Air Berlin beworben“, erinnert sie sich, „das war ein Wendepunkt in meinem Leben“.

Sie nahm an verschiedenen Tests teil, die ihre Psyche, ihre Englisch-Kenntnisse und ihr Allgemeinwissen prüften. Sie erhielt die Stelle und musste erst für 6 Wochen zu einer Fortbildung. „Das war ein Punkt, wo mein Mann und ich dran zu knabbern hatten“, verriet die 35-Jährige. Die Distanz schweißte das Paar enger zusammen. Seit 18 Jahren sind sie ein Paar, seit 8 Jahren verheiratet. Der Schritt von der Selbstständigkeit zum Angestelltenverhältnis war ein großer Schritt, ebenso die Arbeit in einem völlig neuen Aufgabenbereich. „Ich bin mit einem lachenden und weinenden Auge gegangen“, sagte sie.

Birgit Yilmaz flog um die halbe Welt, sah viele Länder und nahm immer wieder auch ihren Mann mit. Wenige Jahre später wurde sie schwanger und sie bekam einen Sohn und eine Tochter. In der Elternzeit geschah die Katastrophe. Air Berlin ging pleite und Birgit Yilmaz verlor ihre Festanstellung. „Das war ein Schlag ins Gesicht. Man ärgerte sich darüber, wie wir einfach abgeschafft wurden. Ich stand da, in meiner Elternzeit und die Kosten für medizinische Untersuchungen wollte keiner übernehmen“, blickt sie zurück. Sie hätte einen neuen Job in München bekommen können, aber die Entfernung würde die Familie zu sehr belasten. Es folgte ein Jahr beim Frisör. „Doch da hab ich mich fehl am Platz gefühlt“, sagt sie.

Eine Freundin machte sie auf die Geschäftsaufgabe aufmerksam

Birgit Yilmaz sprudelte voller Ideen, doch immer wieder wurden ihr von Ämtern Steine in den Weg gelegt. Und ganz von vorne wollte sie auch nicht beginnen. „Und wenn man denkt, man kann nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her“, zitiert sie. Vor Jahren hatte sie als Kosmetikerin eine Kundin behandelt, woraus eine Freundschaft wurde. Und diese Kundin erfuhr, dass die Kosmetikerin Carmen Loch ihr Kosmetikstudio abgeben wollte. Birgit Yilmaz wurde wärmstens als neue Inhaberin empfohlen. „Das war ein Geschenk des Himmels“, freut sich Yilmaz. „Als ich in den Laden reinkam, wusste ich sofort: das ist es“.

SERIE SELBSTSTÄNDIG Der RGA stellt in dieser Reihe Gründer aus der Region vor, die den Weg in die Selbstständigkeit gegangen sind. Sie sind Ihr eigener Chef? Melden Sie sich bei uns unter: redaktion@rga-online.de HEUTE Birgit Yilmaz übernimmt am 30. November ab 18 Uhr das Kosmetikstudio von Carmen Loch in der Friedrichstraße 46, Remscheid. Mit Sektempfang und Aktionen „Gratis-Handpflege“ startet sie die Selbstständigkeit.

Carmen Loch war sich bei Birgit Yilmiz sofort sicher, dass sie ihre Kunden und ihr Geschäft in gute Hände abgeben kann. Birgit Yilmaz muss nicht von vorne beginnen. Sie übernimmt ein erfolgreiches Konzept, einen starken Kundenstamm und ein fertiges Kosmetikstudio. Viele Kunden kommen schon seit 20 Jahren. „Ich trau mir das zu. Alles was ich mit Leidenschaft mache, kann gut werden“, sagt sie selbstbewusst. Neben Gesichtsbehandlung, Massagen, Wimpernverdichtung, Fußpflege, Permanent-Make-Up und Körperbehandlung wird sie die orientalische Fadentechnik zur Entfernung von Gesichtsbehaarung anwenden. Ihr Ehemann unterstützt sie. Er hilft ihr bei der Homepage, bei den Visitenkarten und übernimmt die Kinder, wenn sie länger arbeiten muss.

„Ich möchte ein besserer Chef sein als mein Ex-Chef Air Berlin. Deshalb möchte ich Angestellte einstellen“, erklärt sie. Viele machen den Fehler und denken zu viel nach, weiß Yilmaz. Sie macht einfach.