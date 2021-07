Mittelstand: Note 2,4 für die Zahlungsmoral

Studie

+ © Roland Keusch/Grafik: klxm So bewerten die bergischen Firmen die Zahlungsmoral ihrer Kunden. Quelle: Creofactoring © Roland Keusch/Grafik: klxm

Studie zeigt, dass bergische Unternehmen länger aufs Geld warten als im Bundesschnitt.

Von Sven Schlickowey

Die Zahlungsmoral der Kunden bergischer Mittelständler ist gut. Aber nicht mehr so gut wie im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der CrefoFactoring Rhein-Wupper, dem Dienstleister für Forderungsankauf der Solinger Creditreform. 290 Unternehmen aus Solingen, Remscheid, Leverkusen und dem Umland haben darin das Zahlungsverhalten ihrer Kunden mit Schulnoten von „sehr gut“ bis „ungenügend“ bewertet. Im Schnitt gab es eine 2,4. Nach einer glatten 2,0 im Jahr 2018.

„90,2 Prozent der hiesigen Mittelständler beurteilen gegenwärtig die Zahlungsweise ihrer Kunden als befriedigend oder besser“, schreiben die Autoren der Studie. Im Vorjahr hatte dieser Wert noch bei 99,2 Prozent gelegen. Auffällig auch: Nachdem 2018 gerade mal 0,8 Prozent der befragten Firmen die Zahlungsmoral der Kunden mit „ausreichend“ bewertet hatten, waren es diesmal 7,1 Prozent. Und die Note „mangelhaft“, die es in den vergangenen drei Jahren gar nicht gegeben hatte, vergaben 2,7 Prozent der Studienteilnehmer. „Das Urteil, das die Mittelständler über die Zahlungsmoral ihrer Kunden abgeben, basiert einerseits auf den realisierten Zahlungszielen, andererseits auf den Forderungsverlusten“, heißt es in der Studie.

Bei den als uneinbringlich auszubuchenden Beträgen zeigt sich, dass die bergischen Unternehmen etwas schlechter dran sind als der Bundesschnitt: „59 Prozent der hiesigen Mittelständler können sich über geringe Forderungsverluste von 0,0 bis 0,1 Prozent freuen - im Bundesgebiet können das jedoch zwei Drittel der Unternehmen von sich sagen.“ Und während bundesweit „nur“ sechs Prozent der Mittelständler von Verlusten höher als ein Prozent vom Umsatz berichten, sind es in der Region sieben Prozent.

Auch bei der Zahlungsgeschwindigkeit bleibt das Bergische hinter dem Durchschnitt im Bund zurück. „In der Region können 85,8 Prozent der Mittelständler ihre Rechnungen innerhalb von 30 Tagen als bezahlt abhaken, spätestens nach 60 Tagen haben 94,6 Prozent der Kunden gezahlt.“ Im Bund liegen die beiden Wert bei 94,1 und 97,7 Prozent. „5,3 Prozent der Mittelständler in der Region warten durchschnittlich länger als zwei Monate auf ihr Geld, im Bundesdurchschnitt nur 2,1 Prozent.“

CREFOFACTORING UNTERNEHMEN Das Geschäft der CrefoFactoring GmbH ist der Ankauf von Forderungen. Mit rund 150 Mitarbeitern an 14 Standorten wickelt das Unternehmen etwa 1,1 Millionen Ankäufe pro Jahr ab.

Unterschiede gebe es dabei je nach Art der Kunden, sagt die Studie: „Die Öffentliche Hand zahlt etwas schleppender als private und gewerbliche Kunden.“ 80 Prozent der Studienteilnehmer seien auch für den öffentlichen Sektor tätig. In sieben Prozent der Fällen habe die Begleichung der Rechnung über zwei Monate auf sich warten lassen.

„Die Öffentliche Hand zahlt etwas schleppender als private und gewerbliche Kunden.“

Ergänzt werden diese Zahlen um die Erfahrungen der Crefo-Factoring Rhein-Wupper, die nach eigenen Angaben im bisherigen Jahr rund 67 000 Rechnungen abgewickelt hat: Hier ergebe sich über alle Branchen aktuell eine durchschnittliche Zahlungsfrist von 32 Tagen. Nach 35 Tagen im Vorjahr. Dabei seien in diesem Jahr 13,5 Prozent aller Forderungen angemahnt worden.

Befragt wurden ausschließlich Unternehmen mit mindestens zehn, höchstens aber 500 Mitarbeitern im Gebiet der Creditrefom Solingen. Charakteristisch für den bergischen Wirtschaftsraum sei der hohe Anteil „kleiner“ Mittelständler, so die Autoren: „Fast neun von zehn der befragten Firmen beschäftigen zwischen 10 und 50 Mitarbeiter.“ Nur sieben Prozent haben über 100 Mitarbeiter. Gut ein Fünftel der teilnehmenden Firmen sind Industrie-Unternehmen, zwei Fünftel gehören dem Dienstleistungssektor an. Etwa 60 Prozent der Unternehmen haben ihren Sitz in den drei Großstädten Solingen, Remscheid oder Leverkusen, der Rest stammt aus Haan, Wermelskirchen, Burscheid, Radevormwald, Hückeswagen, Langenfeld, Leichlingen und Monheim.