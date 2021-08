„Made in Germany hat noch immer guten Klang“

Interview

Rainer Langelüddecke war gerne Geschäftsführer des FWI. Das ist dem 65-Jährigen im Gespräch anzumerken. Auf seinen Ruhestand freut er sich nun trotzdem.

REMSCHEID Als Chef des Fachverbands hat Rainer Langelüddecke die Werkzeugindustrie fast 30 Jahre geprägt. Am Freitag geht er in Ruhestand.

Das Gespräch führte Tristan Krämer

Herr Langelüddecke, wann hatten Sie das letzte Mal ein Werkzeug aus dem Bergischen Land in der Hand, um damit zu arbeiten?

Rainer Langelüddecke: Am vergangenen Wochenende. Eine Gartenschere der Firma Berger aus Wuppertal. Ansonsten sind meiner Heimwerkerfähigkeiten aber eher eingeschränkt. Auch nach mehr als 28 Jahren als Geschäftsführer des Fachverbands Werkzeugindustrie (FWI). Aber immerhin verfüge ich über einen gut gefüllten Werkzeugkasten. Und zwar gefüllt mit gutem Werkzeug.

Darauf legen Sie Wert.

Langelüddecke: Ich glaube, der FWI hat unter anderem mit seinem Siegel „Deutsches Werkzeug – made in Germany“ dafür gesorgt, dass der Verbraucher lieber einmal zu gutem als dreimal zu schlechtem Werkzeug greift. Und auch den Firmen ist es gelungen, dafür ein Bewusstsein zu schaffen.

Welche Bedeutung hat die Werkzeugindustrie heute für das Bergische Land? Und andersherum: Wie wichtig ist das Bergische für die Werkzeugindustrie?

Langelüddecke: Das ist eine geschichtlich gewachsene Wechselbeziehung. Die hier ansässigen Firmen sind seit Generationen familiengeführt und oft kleinstrukturiert. Oft haben sie einen hohen Spezialisierungsgrad, teils sogar eine Alleinstellung. Sie sind einzigartig in Deutschland und sogar Weltmarktführer. Das Bergische Land ist zusammen mit Thüringen die Wiege der Werkzeugindustrie. Nicht umsonst besteht eine Städtefreundschaft Remscheids zu Schmalkalden, die ich Anfang der 90er initiiert habe. Manche Betriebe mögen im Zuge des Strukturwandels verschwunden oder in anderen Unternehmen aufgegangen sein, aber die Werkzeugindustrie hat weiter eine prägende Bedeutung für die Region.

Was hat sich in Ihren mehr als 28 Jahren als FWI-Geschäftsführer verändert?

Langelüddecke: In den 80er Jahren waren das Streitthema die Baumärkte, die die Kunden zum Kauf schlechter Werkzeuge verleitet haben, heute ist es das Internet. Wobei das Internet auch seine positiven Seiten hat. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und von analog zu digital kommen, beispielsweise was das Bestellwesen und das Kundenverhalten angeht. Man guckt nicht mehr in gedruckte Kataloge und das auch nicht zwangsläufig zu den Geschäftszeiten. Das ist alles nichts Neues mehr, aber das ist der große Wandel. Und der ist von den meisten Firmen auch gut angenommen worden.

Ein Thema, mit dem Sie sich auseinandergesetzt haben, waren Plagiate aus Fernost. Wie groß ist die Gefahr für die Werkzeugindustrie heute?

Langelüddecke: Das Problem gibt es noch. Aber nicht mehr in dem Maß und auch etwas versteckter. Hauptaustragungsort ist auch hier das Internet. Eine bedeutende Cronenberger Firma hat im Jahr 2018 über 60 Fälle im Internet registriert und verfolgt, in denen Händler Plagiate verhökert haben. Das ist aber weniger ein Problem des deutschen Marktes. An den EU-Grenzen können wir Plagiate abfangen. Problematischer ist, wenn diese beispielsweise in China produziert und dann nach Indien oder Pakistan exportiert werden. Das erfahren die heimischen Unternehmen oft gar nicht. Und manchmal ist die Zahl der Fälle so hoch – wenn man die alle verfolgen würde, wäre der Betrieb am Ende pleite. Stattdessen setzen die Firmen einfach auf eine anhaltend gute Qualität.

Gleichzeitig setzen viele Hersteller auf zwei Produktlinien unter einem Dach: eine teure im Premium-Qualitätssegment und eine günstigere für den einfachen Heimwerker. Beschädigen die Hersteller damit nicht ihren eigenen guten Ruf?

Langelüddecke: Da müssen Sie die Hersteller fragen. Aber ich glaube, das ergänzt sich. Der Kunde ist nicht einheitlich. Es gibt anspruchsvolle Kunden, die darauf achten, dass das Werkzeug verlässlich, ergonomisch und dann eben auch teurer ist, und es gibt die, die kaum mit dem Werkzeug arbeiten und eher die Billigheimer-Vorstellung im Kopf haben.

Wie wichtig ist „Werkzeug made in Germany“ heute noch?

Langelüddecke: Das hat immer noch einen guten Klang. Die Deutschen dürfen sich darin ruhig gefallen. Sonst hätten wir in der Werkzeugindustrie keine Exportquote von über 75 Prozent und würden nicht in 212 Länder exportieren. Und sonst hätten wir die Krise 2008 nicht so gut überstanden. Damals hatten wir im Schnitt Umsatzrückgänge von 25 Prozent. Ein Jahr später hatten wir wieder ein Plus von 25 Prozent. Wer in so viele Länder exportiert, muss damit rechnen, dass immer in einigen Ländern Krise ist und in anderen dafür Boom. Zudem ist der FWI selbst sehr heterogen. Wir haben nicht nur Handwerkzeug-, sondern auch Dübelhersteller, Maschinenwerkzeug-, Messer-, Sägen- und Sonderwerkzeughersteller.

Hinzu kommen 50 außerordentliche Mitglieder, die eigentlich nicht aus der Werkzeugbranche kommen.

Langelüddecke: Richtig. Das sind Unternehmen mit Nähe zur Branche. Davon gab es bei meinem Start gerade mal vier oder fünf. Es macht aber Sinn zusammenzuarbeiten. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit anderen Industrieverbänden. Die gab es so früher auch nicht. Aber bei Fragen, die einen gemeinschaftlich angehen, beispielsweise bei neuen Verordnungen aus der Politik, ist es am besten, man tut sich zusammen. Zu diesem Stil haben wir den FWI gedreht.

Wie sehr belasten solche Verordnungen die Unternehmen?

Langelüddecke: Dadurch haben wir im internationalen Vergleich sicher einige Nachteile. Aber es gilt, das richtig zu kommunizieren. Im Umkehrschluss bedeutet es nämlich, dass wir mit hoher Qualität und einer Ethik produzieren, die in gewissem Maß ressourcenschonend, umwelt- und menschenfreundlich ist. Da haben wir eine Vorbildfunktion anderen Ländern gegenüber, die das noch nicht machen.

Im Handelsblatt war mal zu lesen, dass man mit Ihnen nicht in den Baumarkt gehen kann, weil Sie ständig vor den Werkzeugregalen stehenbleiben, um die Preise vergleichen. Wird man Sie ab dem 1. Juli 2019, wenn ihr Nachfolger offiziell übernimmt, noch häufiger vor den Regalen im Baumarkt sehen?

Langelüddecke: Nein, das hat sich gelegt. Ich bin in den 28 Jahren beim FWI 1,2 Millionen Kilometer gefahren, habe ebenso viele Flugkilometer zurückgelegt, habe mir vor elf Jahren noch selbst das Pendeln zu meinem Wohnort Köln auferlegt und dabei nicht einen Tag ohne Baustellen erlebt, habe Deutschland und Europa gesehen – ich hatte viel Spaß und eine bewegte Zeit. Ich bin jetzt fast 66 Jahre. Und da geht das Leben bekanntlich erst richtig los. Ich werde viel in Konzertsälen wie der Kölner Philharmonie und in Ausstellungen zu finden sein. Zudem bin ich viel in der Natur unterwegs und interessiere mich für Vogelkunde. Ich ärgere mich immer, wenn ich einen Vogel höre und ihn nicht zuordnen kann. Daran werde ich arbeiten.

ZUR PERSON

RAINER LANGELÜDDECKE Der 65-Jährige wurde in Frankfurt a. M. geboren und studierte nach seiner Zeit bei der Bundeswehr Jura in Freiburg. Ende der 80er Jahre arbeitete er beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, ehe er 1991 als Geschäftsführer zum FWI wechselte.

NACHFOLGE Zum 30. Juni geht Langelüddecke in Ruhestand. Sein Nachfolger wird auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Es ist der 49-jährige Stefan Horst, ebenfalls Jurist.

FWI Den Fachverband Werkzeugindustrie gibt es seit 110 Jahren. In ihm sind 110 Firmen mit rund 31 000 Beschäftigten organisiert. Ihr Umsatz liegt bei 4,9 Milliarden Euro.