Lehrgang für barrieregerechtes Bauen verändert den Blick

+ © Roland Keusch Michael Luckhaus, Kai Haas und Thorsten Frantzen sind nun Fachkräfte für Senioren- und behindertengerechtes Bauen. Rund sieben Monate dauerte der Lehrgang. © Roland Keusch

REMSCHEID/ WERMELSKIRCHEN Die Sanitärbetriebe Luckhaus und Haas haben an einem Kurs der Handwerkskammer Düsseldorf teilgenommen. Dabei ging es auch um Medizin.

Von Tristan Krämer

Was haben Sanitärbetriebe mit Medizin zu tun? Oder mit Elektrotechnik? Im ersten Blick nicht viel. Im zweiten, auf die Gesellschaft erweiterten Blick hingegen immer mehr. Denn der demografische Wandel macht es nötig, dass sich auch Sanitärbetriebe mit dem Thema Altern beschäftigen.

Um das Handwerk darauf vorzubereiten, bietet die Handwerkskammer Düsseldorf eine Ausbildung zur Fachkraft für Senioren- und behindertengerechtes Bauen und Wohnen an. Teilgenommen haben daran zuletzt auch die Albert Haas KG aus Wermelskirchen und die Luckhaus- GmbH aus Remscheid-Lüttringhausen.

„Das war schon anspruchsvoll“, zieht Michael Luckhaus, der gemeinsam mit Mitarbeiter Thorsten Frantzen teilnahm, Bilanz. Acht verschiedene Themen beinhaltet der Kurs, der über rund sieben Monate als Fernlehrgang absolviert wird. Zusätzlich sind vier Präsenztage an zwei Wochenenden im Handwerkszentrum Ruhr in Oberhausen vorgesehen. Dort wird am Ende auch die schriftliche Prüfung abgelegt. Abgefragt werden medizinische Grundkenntnisse, seniorengerechte Bau-, Sanitär-, Elektro- und Lüftungstechnik, sowie Fördermöglichkeiten und das Bauen in Pflegeheimen.

Zwei-Sinne-Prinzip hilft älteren Menschen

Gerade in eher fachfremden Bereichen wie den medizinischen Kenntnissen seien die Inhalte durchaus anspruchsvoll – aber auch hilfreich. „Ein Beispiel ist das Zwei-Sinne-Prinzip. Liegt etwa eine Sehbehinderung vor, muss man einen zweiten Sinn bedienen. Durch größere Lichtschalter etwa“, erklärt Luckhaus.

Kai Haas aus dem gleichnamigen Familienbetrieb spürt den Effekt des Lehrgangs im Berufsalltag. „Manchmal sehe ich einen Handlauf und denke: Den hätte man aber besser anders angebracht“, sagt sie. Entsprechend sehe sie auch die Bäder der Kunden mit anderen Augen: „Wenn ich bei älteren Kunden bin, gebe ich jetzt den Hinweis, dass es helfen kann, hinter den Armaturen einen Kontraststreifen aufzukleben.“

„Damit setzt sich die Armatur von den dahinter liegenden Fliesen ab und ist besser zu sehen“, erläutert sie. Aber auch bei größeren baulichen Arbeiten hilft der Lehrgang. Etwa wenn es darum geht, ob der Kunde eine KfW-Förderung beantragen kann.