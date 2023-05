Kürzere Wege und Arbeitsteilung für mehr Effizienz

Wuppertaler Tapetenhersteller Erfurt investiert siebenstelligen Betrag in neue Recyclinganlage.

Wuppertal. Die Erfurt & Sohn KG, weltweit tätiger Tapetenhersteller aus Wuppertal, investiert weiter in Nachhaltigkeit. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde auf dem Firmengelände in Beyenburg ein neuer sogenannter Pulper gebaut, ein Rührbottich, in dem Zellstoff aufgelöst wird. Damit könne man nun effizienter recyceln.

Der neue Pulper ermögliche einen Parallelbetrieb, so dass neue Rohstoffe und Vliesausschuss gleichzeitig aufgelöst und der Produktion zugeführt werden können. „Ein herausragendes Merkmal von Vlies ist seine hohe Nassfestigkeit – eine Eigenschaft, wegen der sich das Material aber auch nur schwer recyceln lässt“, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens, das als Pionier der Raufasertapeten-Herstellung gilt.

„Für die Bereitstellung von Recyclingmaterial wird bei Erfurt & Sohn eine eigene Anlage eingesetzt – darin aufgelöst werden Altpapier, Zellstoff und eben auch Vliesausschuss“, heißt es weiter. Bisher habe man entweder nur Papier oder nur Vlies verarbeiten können, beides aber nicht gleichzeitig. Um aber den gesamten Vliesausschuss in den Produktionskreislauf zurückzuführen, entschloss sich das Unternehmen, eine hocheffiziente neue Anlage zu bauen.

„Die nun in Betrieb genommene Lösung funktioniert arbeitsteilig: Während sich ein neuer Pulper um Zellstoff- und Altpapier kümmert, übernimmt ein separater Strang die Auflösung des Vliesausschusses. Die Aufbereitung erfolgt über eine schnelle und intensive Mischung der Suspension“, so das Unternehmen. Die neue Anlage verbrauche

20 Prozent weniger Energie als ihr Vorgänger. Weiter gesteigert werde der Spareffekt noch durch eine Umstrukturierung der Transportstrecken – das Aufgabeband befindet sich nun direkt auf dem Altpapierplatz beziehungsweise Rohstofflagerplatz, so dass die Materialien auf einem deutlich kürzeren Weg in den Pulper gelangen.

Die neue Anlage habe einen siebenstelligen Betrag gekostet, teilt das Unternehmen mit. Damit setze man „in wirtschaftlich turbulenten Zeiten ein deutliches Zeichen in Sachen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung“: Die neue Anlage zur Altpapier- und Zellstoffaufbereitung spare nicht nur erhebliche Mengen an Energie bei gleichzeitiger Schonung wertvoller Ressourcen, sondern sei zudem auch ein Bekenntnis zum Standort Wuppertal und zum Erhalt der vorhandenen Arbeitsplätze: „Die Unternehmensführung legte bei der neuen Hocheffizienz-Anlage ausdrücklichen Wert darauf, alle Arbeitsplätze im Tätigkeitsfeld der außer Betrieb genommenen Altanlage zu erhalten.“ s-g