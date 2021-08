Klauke will am „Tesla“ mitbauen

Kooperation

+ © Archivfoto: Michael Sieber Der US-Konzern Tesla ist Pionier bei der Herstellung von Elektroautos. Klauke könnte mit seinen speziellen T-Verbindungen für Kabel auf den Zug aufspringen. © Archivfoto: Michael Sieber

REMSCHEID US-Konzern ist auf Leistungen des Remscheider Unternehmens aufmerksam geworden. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten.

Von Joachim Dangelmeyer

Erst der Ausbau der Logistikabteilung, dann die Neueröffnung einer Produktionsstätte in der Slowakei: Die Remscheider Firma Gustav Klauke „brummt“. Das alteingesessene Unternehmen, dass sich einst als Hersteller hochwertiger Uhrmacherzangen einen guten Namen gemacht und mittlerweile zu einem international operierenden Unternehmen entwickelt hat, wächst und wächst.

Und wenn alles gut geht, kooperieren die Remscheider mit Stammsitz Auf dem Knapp bald auch mit dem US-Konzern „Tesla“, Hersteller von exklusiven Elektroautos und Visionär im Transportbereich. „Wir sind noch in der Ausschreibungsphase, sind aber guter Dinge“, sagt Marc Stawitzki, Personaldirektor bei Klauke.

Auch in Remscheid überdurchschnittliches Wachstum

Der verhaltene Optimismus hat eine reale Grundlage: Klauke hat sich mit seinen Kabelverbindungen in der Branche einen ausgezeichneten Ruf erworben. Und als Tesla die Herstellung und Lieferung einer speziellen T-Verbindung für Kabel ausgeschrieben hat, war für das Remscheider Unternehmen klar: Da machen wir mit. Stawitzki: „Inzwischen hat man bei Tesla gemerkt, dass wir auch noch mehr können.“

Der Personalchef nennt zwei Produktbereiche, die vornehmlich für große Wachstumsraten bei Klauke sorgen: „assembly solutions“ und „customized tools“ – also Montagelösungen und speziell auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Werkzeuge. Bei den Montagelösungen punktet Klauke vor allem mit der Produktion von Kabelbäumen.

„Wenn unsere Partner wachsen, wachsen wir mit.“

Marc Stawitzki, Personaldirektor

So liefern die Remscheider aus ihrem slowakischen Werk die komplette elektrische Verdrahtung der Ladestation für einen Mähroboter des boomenden schwedischen Premiumherstellers Husqvarna. „Wenn unsere Partner wachsen, wachsen wir mit“, sagt Stawitzki.

Die Produktion in der Slowakei war zuletzt vor allem durch Aufträge aus der Automobilindustrie so stark gestiegen, dass vor einem Monat ein Zweigwerk eröffnet werden konnte. Das Mietobjekt in der Kleinstadt Gelnica im Osten der Slowakei umfasst zwei Produktionshallen mit einer Größe von je rund 1000 m² und Büros, teilte Klauke Mitte Mai mit. Aber auch am heimischen Standort verzeichnet das Traditionsunternehmen überdurchschnittliche Wachstumsraten: im Elektro- und Sanitärbereich sowie bei den Kabelverbindungen. Gerade im Sanitärbereich liefert Klauke maßgeschneidertes Werkzeug zum optimierten Verlegen von Rohren und Leitungen. Besonders gefragt sind die hydraulischen Press- und Schneidwerkzeuge mit Akkubetrieb. Dabei sind es manchmal Kleinigkeiten, die die Firma gegenüber der Konkurrenz die Nase vorn haben lässt.

So wurde ein Werkzeug entwickelt, das beim Schneiden von Gitterkanälen (in denen verlaufen meist unter der Decke die Kabel und Leitungen) keine scharfen Kanten erzeugt, was die Verlegung beschleunigt. Eine andere Innovation betrifft die Fernbedienung eines Werkzeugs mithilfe eine Smartphone-App.

Damit könnten beispielsweise in Ländern, in denen die Stromversorgung vorwiegend mit Überlandleitungen geschieht, Reparaturen schneller und gefahrloser bewältigt werden.

In Überfeld könnte Klauke noch weiter wachsen

Dass die Maschinen und Werkzeuge in Remscheid sowie im Zweigwerk in Sachsen, jedoch nicht in Billiglohnländern produziert werden, hat laut Stawitzki einen wichtigen Grund: Nur so könne die hohe Qualität und Flexibilität gewährt werden, außerdem bestehe hier der direkte Kontakt zum Kunden.

Am Stammsitz im Remscheider Industriegebiet Überfeld sei noch Luft nach oben – und zwar auch bei weiter steigenden Wachstumsraten.

Insgesamt habe die Firma Klauke bereits ein Drittel mehr Personal eingestellt, zuletzt wurde der Logistikbereich deutlich ausgebaut. Und heute laufe die Produktion in drei Schichten, vor drei Jahren sei es nur eine gewesen. Gute Aussichten für Klauke.