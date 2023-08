Ist die Generation Z wirklich faul und schwierig?

Internet und soziale Medien sind prägend für das Verhalten und die Anforderungen der Nachwuchskräfte. Wie Arbeitgeber damit umgehen können.

Bergisches Land. Faul, anspruchsvoll, schwierig – der Generation Z eilt ein zweifelhafter Ruf voraus. Berechtigterweise? Nein, findet Ferihan Steiner. In Solingen betreibt sie ein auf Talentmanagement und Führungskräfteentwicklung spezialisiertes Beratungsunternehmen. Die Geschäftsführerin hält wenig von Pauschalurteilen. Schließlich werde über „die Jugend von heute“ seit jeher gemeckert. „Das ist praktischer als anzupacken und sich den veränderten Bedürfnissen zu stellen“, sagt sie.

Die Gen Z umfasst etwa die Jahrgänge von 1996 bis 2010. Steiner wehrt sich zwar dagegen, vom Geburtsdatum eines Menschen auf dessen Persönlichkeit zu schließen. Durchaus seien in der Kohorte jedoch einige prägnante Eigenschaften feststellbar. Das bestätigt die Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal: „Die Generation Z unterscheidet sich von früheren Generationen.“

+ Martin Klebe rät, unternehmerische Ziele mit den Anliegen der Gen Z zu verknüpfen. © Roland Keusch

Doch wie? Die Behörde sieht vier wesentliche Punkte. Zum einen seien die jungen Menschen mit dem Internet und sozialen Medien aufgewachsen. Sie greifen oft darauf zurück, kommunizieren anders als Ältere, sind häufig technisch versierter. Zudem weisen Studien darauf hin, dass der Stellenwert von Flexibilität im Job steigt – die Work-Life-Balance spielt eine wichtige Rolle, Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung ebenso. Diesbezüglich sei eine Neigung zu schnellen Ergebnissen und sofortiger Belohnung festzustellen. Abschließend verweist die Arbeitsagentur auf ein „gesteigertes soziales und ökologisches Bewusstsein“ – Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Diversität sind wichtige Werte.

Ferihan Steiner beobachtet Ähnliches. Dass die Generation Z permanent online ist, habe nicht nur positive Folgen. In den sozialen Netzwerken steht das schöne Leben im Vordergrund. Ständiges Vergleichen erhöhe den Leistungsdruck. Darüber hinaus leiden manche Kompetenzen unter dem Einfluss der digitalen Welt – Kommunikationsfähigkeit, Selbst- und Zeitmanagement, Umgang mit Kritik.

Gleichzeitig stellt die Expertin bei vielen jungen Erwerbstätigen ein scheinbar großes Selbstvertrauen fest. Das sei jedoch in vielen Fällen nur Fassade. Vielmehr falle es ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen. Zu groß sei die Auswahl an Ausbildungs- und Studienangeboten. Deshalb steige einerseits die Bedeutung der Eltern als Ratgeber. Andererseits sei die Gen Z „maximal unverbindlich“. „Viele unterschreiben mehrere Arbeitsverträge und entscheiden sich dann für das beste Angebot“, berichtet Ferihan Steiner. Das stellt auch Michael Ifland fest: „Die Unverbindlichkeit ist groß und vielen fehlt Orientierung.“ Letztgenannter Aspekt könnte eine Folge der Corona-Pandemie sein, vermutet der stellvertretende Leiter des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung der Bergischen Industrie- und Handelskammer.

Bei der Wahl des Arbeitgebers sind Steiner zufolge nicht primär die Gehälter ausschlaggebend, sondern Faktoren wie ein modernes Umfeld und die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. „Sie achten sehr darauf, was die Unternehmen zusätzlich bieten.“

Verteufeln möchte die Beraterin die junge Generation nicht. Für Themen wie neue Medien und Nachhaltigkeit könne sie ein wichtiger Treiber sein. Michael Ifland sieht die Generation Z ebenfalls nicht als „Untergang des Abendlandes“: „Doofer sind die auch nicht geworden.“

Sehr wohl müssen sich Unternehmen seiner Einschätzung nach jedoch verändern, um den neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. Beispielhaft nennt er ein moderneres Umfeld und Digitalisierung, etwa bei der Wissensvermittlung. Hebel, um die Zielgruppe zu erreichen, sieht Ferihan Steiner vor allem bei den Ausbildungsverantwortlichen in den Firmen. Ihnen hilft die Beraterin unter anderem mit kostenloser Erstberatung und bei Themen wie dem Onboarding.

+ Expertin Ferihan Steiner möchte die junge Generation nicht verteufeln. © Ferihan Steiner

Der Bedarf steige wegen der divergierenden Bedürfnisse der unterschiedlichen Generationen, stellt Steiner fest. Eine Tendenz sei jedoch klar: „Die Unternehmen müssen mehr Zeit und Geld in Ausbildung investieren.“ Und dabei an die Zukunft denken: Angesichts des Fachkräftemangels seien gute Nachwuchskräfte begehrt. Ihnen frühzeitig Perspektiven aufzuzeigen, sei notwendig, um sie ans Unternehmen zu binden. Bislang seien diese Erkenntnisse in der Wirtschaft viel zu wenig präsent.

Die Arbeitsagentur beobachtet ebenfalls, dass viele Betriebe Schwierigkeiten haben, die Erwartungen des Nachwuchses zu erfüllen. Dabei ergeben sich laut Leiter Martin Klebe Potenziale: „Gelingt es, die unternehmerischen Ziele und Interessen mit den Bedürfnissen und Anliegen der Generation Z zu verknüpfen, dann wird es auch gelingen, engagierte junge Menschen für den eigenen Betrieb zu finden.“

Mit Bekenntnissen zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Themen könne man Talente anziehen. Weitere Faktoren: technologische Lösungen für moderne Kommunikation, flexible Arbeitsbedingungen, Förderung durch gezielte Weiterbildung sowie Aufstiegschancen. Die Agentur für Arbeit berate Unternehmen dahingehend.

Die Behörde selbst muss auf die veränderten Anforderungen reagieren. Sie hat unter anderem ihre Berufsberatungsdienste angepasst, setzt verstärkt auf digitale Dienstleistungen, Onlineplattformen und einfacheren Zugang.

Während die Generation Z Teilen der Wirtschaft noch Kopfzerbrechen bereitet, gehen ihre Nachfolger aus der Generation Alpha bereits zur Schule. Dass sie in einer zunehmend unbeständigen Welt aufwachsen, dürfte neue Herausforderungen mit sich bringen.