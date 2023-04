In Solingen wird „ernsthaft“ mit Lego gespielt

Die Bergischen Startup Woche bietet mehr als 15 verschiedene Veranstaltungen. Das Programm.

Von Sven Schlickowey

Bergisches Land. Knapp zwei Wochen noch, dann startet die zweite Bergische Startup Woche. Nach der Premiere im Juni des vergangenen Jahres hat das Startcenter NRW mit seinen Standorten in Remscheid, Solingen und Wuppertal diesmal für die Zeit von Montag, 17., bis Freitag, 21. April, ein Programm mit mehr als 15 Veranstaltungen für Gründer und solche, die es werden wollen, in allen drei Städten zusammengestellt. Mit dem Berg-Pitch am 20. April im Remscheider Gründerquartier als Höhepunkt.

Die Themen reichen von Fördermitteln für Gründer (17. April, 13 Uhr, IHK Wuppertal) über „Stärke das Mannschaftsgefühl“ (18. April 15 Uhr Coworking Solingen) bis hin zur Gestaltung eines Pitchdecks (19. April, 13 Uhr, Gründerquartier Remscheid). Weitere Veranstaltungen sind ein Besuch beim Legal-Tech „Vinqo“ in Wuppertal (17. April), das Lean-Breakfast im Solinger GuT (18. April) und ein Frühstarter-Spezial zum „Gründen im Handwerk“ in Remscheid (19. April).

Am 18. April können zudem unter dem Motto „Work together Grow together“ die Solinger Coworking-Spaces im GuT und in der Innenstadt kostenfrei genutzt werden. Am gleichen Tag und ebenfalls im GuT kann von 11 bis 13 Uhr das Serious-Play-System von Lego ausprobiert werden. Es helfe dabei, „komplexe Fragestellungen zu simplifizieren und innovative Strategien zu finden“ und sei für Gründer, Unternehmer, Coaches und Berater geeignet, kündigt das Startercenter an: „Die Methodik ist mittlerweile weit verbreitet und hilft sowohl Start-ups als auch großen Unternehmen wie der NASA, Google oder Microsoft.“

Die Startup Woche sei eine gute Gelegenheit, mit Start-ups, Investoren, Gründungsinteressierte und Unternehmen ins Gespräch zu kommen und Netzwerke zu erweitern, sagen die Veranstalter: „Lernen Sie voneinander, profitieren Sie und haben Sie dabei jede Menge Spaß“, heißt es in der Ankündigung.

Zusammen kommt die bergische Gründer-Szene auf jeden Fall beim Berg-Pitch, der diesmal wieder in Remscheid stattfindet. Am Donnerstag, 20. April, präsentieren fünf Start-ups ihre Ideen. Es gibt erst sechs Minuten zur Vorstellung und dann noch mal sechs Minuten für Nachfragen. Das überzeugendste Team gewinnt 4000 Euro und ein Stipendium.

Einen kompletten Überblick über alle Veranstaltungen der Startup Woche mit Links zur jeweiligen Anmeldung gibt es auf der Internetseite des bergischen Startcenters unter dem Menüpunkt „Startup Woche“.

bergisches-startercenter.de