IHK startet neue Gesprächsreihe

Ziel der Stadtteilgespräche ist, vor Ort mit den Betrieben über konkrete Probleme und Anliegen in den jeweiligen Stadtteilen zu sprechen. Der Auftakt findet am Mittwoch, 3. Mai, in Wuppertal-Ronsdorf statt. Start ist um 18.30 Uhr im Restaurant Essen’z, Jägerhaus 87.