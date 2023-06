Timotheus Höttges: „Ich mache mir Sorgen um die Reputation von Deutschland“

Europa drohe den Anschluss zu verlieren.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Ehrlich und geradeaus zu sein, hält Timotheus Höttges für eine bergische Eigenschaft. Deshalb kommt er gleich zum Punkt: „Ich mache mir große Sorgen um die Reputation von Deutschland und ich mache mir auch große Sorgen um die Zukunft des Wohlstands in Europa.“ Aus mehreren Gründen sieht der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG den Standort unter Druck.

Da ist zum einen die derzeitige geopolitische Unruhe. Deren Folge: eine neue Kräfteverteilung. Diese könnte dazu führen, befürchtet Höttges, „dass mehr Industrie aus Deutschland und auch aus Europa abwandern wird“. Dafür seien einerseits die hohen Energiepreise ursächlich. Andererseits gebe es sowohl in den USA als auch in China Bestrebungen, die einheimische Wirtschaft zu fördern. „Dazwischen wird Europa zermalmt.“

Vor diesem Hintergrund kritisiert der 60-Jährige, dass der öffentliche Aufschrei hierzulande ausbleibe, wenn Firmen fortziehen. Stattdessen stünden sozialgesellschaftliche Themen im Fokus der Debatten. Die seien zwar ebenfalls bedeutsam. Aber: „Wenn wir keine Unternehmen haben, werden wir auch keine Gewinne und keinen Wohlstand haben, den wir in unseren Sozialhaushalten verteilen können.“ Deshalb sei es so wichtig, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erhalten – sie bilde die Grundsubstanz des deutschen Wohlstands. „Das sehe ich momentan ein bisschen bröckeln.“

Lesen Sie auch Herr Höttges, warum hakt der Glasfaserausbau? Herr Höttges, warum hakt der Glasfaserausbau?

Erschwerend komme hinzu, dass Europa in Sachen Kompetenzen hinterherhinke. Besonders deutlich werde das mit Blick auf die Digitalwirtschaft. In deren Herzkammer, dem Silicon Valley, verbrachte Timotheus Höttges 2013 einige Wochen. Dort erkannte er, dass Europa die erste Halbzeit der Digitalisierung – das „Consumer Internet“ mit Anbietern wie Google und sozialen Netzwerken – verpasst habe. Der Telekom-Chef mahnte, diesen Fehler bei der Cloud-Architektur nicht zu wiederholen – vergeblich. Und er wies darauf hin, dass zukünftig automatisierte Verfahren nötig seien, um die gewaltigen Datenmengen wirtschaftlich zu verarbeiten. Wo sitzen nun die Vorreiter in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI)? Erneut in den USA, zudem in China. „Und wieder sind wir Europäer hinter der Musik.“

Dabei biete KI „riesen Chancen“, wenn man lerne, mit ihr umzugehen, zeigt sich Timotheus Höttges überzeugt. Dass ein Großteil der Arbeitsplätze verloren geht, weil zukünftig Maschinen viele Routineaufgaben übernehmen könnten, befürchtet er nicht. Diese Sorge gebe es bei jedem Technologiesprung – eingetreten sei das Szenario bislang nie.

Kann die Telekom dazu beitragen, Europas Rückstand bei Zukunftstechnologien zu verringern? Bedingt. Zwar erzielt der Konzern inzwischen beispielsweise im Bereich Cybersicherheit nennenswerte Umsätze. Kern des Geschäfts bleibe jedoch der Aufbau von Infrastruktur. In Sachen Software Boden auf die US-Riesen gutzumachen, scheint utopisch. Verglichen mit Apple, Meta, Google und Co. bezeichnet Timotheus Höttges die Telekom als „Scheinriesen“: „Google hat so viel Geld auf der Bank, wie die Deutsche Telekom heute wert ist.“