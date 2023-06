Herr Höttges, warum hakt der Glasfaserausbau?

Telekom-Chef bemängelt komplizierte und teure Verfahren.

Von Manuel Böhnke

Bergisches Land. Spanien, Schweden, Litauen, Island – sie alle weisen eine Glasfaser-Abdeckung von rund 80 Prozent auf. In Deutschland lag der Wert im Juni 2022 laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bei 8 Prozent. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Timotheus Höttges sieht vor allem zwei Gründe: die regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die hohen Kosten in der Bundesrepublik.

Deutschland und die Digitalisierung – der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG spricht sich für eine differenzierte Betrachtung des Themas aus. Die Infrastruktur für Mobilfunk schneide im europäischen Vergleich gut ab, das Telekom-Netz gehöre zu den besten auf dem Kontinent. Grund zum Zurücklehnen sei das jedoch nicht: „Eine Nation wie Deutschland muss die beste digitale Infrastruktur haben, deswegen haben wir einen Nachholbedarf.“

Das gilt vor allem mit Blick auf den Glasfaserausbau. Dass es dabei in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt Probleme gibt, erklärt Höttges so: „Wir sind mit der Telekom in 13 Märkten vertreten. In keinem Land ist der Ausbau von Infrastruktur so langsam, so bürokratisch und so teuer wie in Deutschland.“ Während es hierzulande durchschnittlich 1600 Euro koste, einen Haushalt ans Glasfasernetz anzuschließen, sei dies in Spanien für 200 Euro möglich.

Prognose: Bis 2030 ist Glasfaser flächendeckend verfügbar

Nichtsdestotrotz nehme das Vorhaben nun Tempo auf. Das Motto: „Vollgas – baggern, was geht.“ Drei Millionen Haushalte schließe die Telekom dieses Jahr an. 2030 sollen 65 bis 70 Prozent über einen Glasfaseranschluss verfügen. Hinzu kommen Ausbauprojekte der Wettbewerber, weshalb Timotheus Höttges prognostiziert: „Bis 2030 sollten wir eigentlich flächendeckend Glasfaser bis in jede Wohnung haben.“

Gleichzeitig nimmt er die öffentliche Hand in die Pflicht. Sie habe sich mit dem Onlinezugangsgesetz das Ziel gesetzt, bis Ende 2022 Hunderte Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren – umgesetzt wurde lediglich ein Bruchteil. Politik und Verwaltung müssten vorangehen und zeigen, wie Digitalisierung funktioniert – es brauche „Zukunftsgestaltungswillen“. Dafür müsse Deutschland nicht immer eigene Lösungen entwickeln, sondern könne sich an Ansätzen anderer Staaten orientieren. „Das wäre eine Triebfeder für volkswirtschaftliches Wachstum und Wohlstand.“